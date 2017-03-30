Гороскоп на 26 апреля: Стрельцы совершат удачные покупки, Рыбам же помешает неорганизованность

25 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 26 апреля: Стрельцы совершат удачные покупки, Рыбам же помешает неорганизованность

Приготовьтесь к возможным неожиданностям: гороскоп обещает, что Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Также прекрасное время для общения, день может предоставить возможность обратить симпатии окружающих себе на пользу. Испытайте свою удачу во всем, в том числе и в любви. Едва ли ваши эмоции будут чрезмерно глубокими, что избавит вас от излишних волнений и переживаний и придаст смелости. Время объяснений и решительных действий настало!

ОВЕН

Овну не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами.  У Овна как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.

ТЕЛЕЦ

Тельцу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Телец все-таки рискнет отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато у Тельца здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели они не ставили перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Близнецы не хотят, чтобы день прошел впустую, им не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

РАК

Эмоции Рака наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Рака будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Именинники 26 апреля:

 

• Георгий • Дмитрий • Егор • Феодосий

ЛЕВ

У Льва возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды гороскопа склоняют Льва подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

 

ДЕВА

Дева должна сама стать кузнецом своего счастья. И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к ней, отдавая инициативу в ее руки. Эмоции Девы обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а ее задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Девы.

ВЕСЫ

У Весов есть все шансы добиться желаемого – чего бы они не пожелали. Ну а добившись, Весы уже не выпустят это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Весам – в достижении цели они не остановятся ни перед чем и перешагнут через любого. Впрочем, избежать конфликта с Весами легко: достаточно просто не вставать у них на пути и не ставить палки в их колеса.

СКОРПИОН

Скорпиону не мешает принимать решения чуточку быстрее. День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Скорпион будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Надо думать руками, а не головой.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее вещи, которые Стрелец купит, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.

КОЗЕРОГ

Козерог не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Козерогу можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Приметы дня:

 

В среду нельзя начинать новое дело.

ВОДОЛЕЙ

Водолей вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шопинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Доверчивость Водолея к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек.

РЫБЫ

Единственное, что может помешать Рыбам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Рыб будет то и дело путать карты не только им самим, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо им за это не скажут? Именно поэтому Рыбам лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.


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