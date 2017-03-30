Ребята Кукморского реабилитационного центра состязались в «Веселой спартакиаде»

Ребята состязались в спортивных играх «Хоккеист», «Меткий снайпер», «Биатлон», «Полоса препятствий», «Юный циркач». Участники и их родители остались очень довольными, зарядились бодростью, энергией, а в награду получили сладкие призы.
25 Апрель 2017 | новости Печать
В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел» в Реабилитационном центре «Милосердие» состоялась «Веселая спартакиада» среди детей, проходящих реабилитацию.
Ребята состязались в спортивных играх «Хоккеист», «Меткий снайпер», «Биатлон», «Полоса препятствий», «Юный циркач». Участники и их родители остались очень довольными, зарядились бодростью, энергией, а в награду получили сладкие призы.
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