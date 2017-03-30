В соревнованиях приняли участие 10 команд девушек: Зилант-1, Зилант-2, Кукморская средняя школа №4, Кукморская средняя школа №3, Арск, Тюлячи, Яныль, Олуяз, Большой Сардек, Вахитово. И 6 команд юношей: Арск-1, Арск-2, Большой Сардек, Олуяз, Вахитово, Кукморская средняя школа №3. Среди команд девушек победила команда Зилант-1, на втором месте – Зилант-2, на третьем – Арск . Среди команд юношей победила команда Арск-1, на втором месте – Арск-2, на третьем - Вахитово. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями.
В Кукморе прошло открытое Первенство района по волейболу памяти Нафика Шакирова
В спорткомплексе «Зилант» и подростковом клубе «Ялкын» прошло открытое Первенство района по волейболу памяти Нафика Фаязовича Шакирова среди команд юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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