В Кукморе прошло открытое Первенство района по волейболу памяти Нафика Шакирова

В Республике

В Татарстане более 400 врачей и медсестер присоединились к акции #ЭКОвесна2017

Медики навели чистоту на улицах города, облагородив территорию.

19:50 25.04.2017 Медики навели чистоту на улицах города, облагородив территорию.

Песков назвал отключение Украиной ЛНР от энергоснабжения саботажем минского процесса

«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области – еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий», – заявил Песков.

19:40 25.04.2017 «Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области – еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий», – заявил Песков.

Виталий Мутко: В России реализуется концепция безопасности ЧМ-2018

По словам заместителя Премьер-министра РФ, концепция безопасности согласована с Международной федерацией футбола (ФИФА).

19:34 25.04.2017 По словам заместителя Премьер-министра РФ, концепция безопасности согласована с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Основатель «Википедии» запустил сайт для борьбы с лженовостями

«Wikitribune – это новости от людей для людей», – заявил Джимми Уэйлс.

19:17 25.04.2017 «Wikitribune – это новости от людей для людей», – заявил Джимми Уэйлс.

Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта

Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

10:00 24.04.2017 Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

В Казани ученики воскресной школы подготовили сборник о новомучениках Казанской земли

Сборник «От скорбей и мучений к вечной жизни» включает в себя жития, тропари и кондаки святым, также здесь указаны дни памяти новомучеников.

19:08 25.04.2017 Сборник «От скорбей и мучений к вечной жизни» включает в себя жития, тропари и кондаки святым, также здесь указаны дни памяти новомучеников.

В Татарстане в этом году 123 ветерана ВОВ получат жилье

В республике получили жилье 98 процентов ветеранов Великой Отечественной войны.

19:00 25.04.2017 В республике получили жилье 98 процентов ветеранов Великой Отечественной войны.

Администрация Казани ищет финансирование для воссоздания утраченных объектов аллеи Звезд

По градации Министерства культуры РТ, объект не является ни мемориальной доской, ни памятником.

18:51 25.04.2017 По градации Министерства культуры РТ, объект не является ни мемориальной доской, ни памятником.

Над Казанью во время Кубка конфедераций запретят летать самолетам малой авиации

Предлагается ограничить полеты над столицей РТ в радиусе от 2150 м.

18:47 25.04.2017 Предлагается ограничить полеты над столицей РТ в радиусе от 2150 м.

На челнинца возбуждено уголовное дело за неуплату кредита

Общая сумма долга с учетом неустойки составляет 2,7 миллиона рублей.

18:17 25.04.2017 Общая сумма долга с учетом неустойки составляет 2,7 миллиона рублей.

Ветераны ВОВ отправятся в теплоходный круиз по маршруту Казань – Москва – Казань

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в каждом муниципальном районе.

18:00 25.04.2017 Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в каждом муниципальном районе.

Детские театры по всей России получат 300 млн рублей в 2017 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал проект «Единой России».

17:52 25.04.2017 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал проект «Единой России».

Для акции «Мин татарча сойлэшэм» создают большую дизайнерскую скамейку в виде буквы «Ә»

Трехметровый арт-объект придумали студенты КГАСУ.

17:52 25.04.2017 Трехметровый арт-объект придумали студенты КГАСУ.

Путин присвоил Шаймиеву звание Героя Труда Российской Федерации

Госсоветник РТ отмечен за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

17:32 25.04.2017 Госсоветник РТ отмечен за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

В Татарстане в три раза удалось снизить показатель смертельного травматизма на производстве

Михаил Абызов и Всеволод Вуколов приняли участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Госинспекции труда в РТ.

17:13 25.04.2017 Михаил Абызов и Всеволод Вуколов приняли участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Госинспекции труда в РТ.

Хоккеист Альберт Яруллин остается в «Ак Барсе»

Защитник подписал новое соглашение с клубом на один год.

17:05 25.04.2017 Защитник подписал новое соглашение с клубом на один год.

Открыто уголовное дело на челнинца, напавшего на женщин-фельдшеров

Инцидент случился 23 апреля в квартире дома в 18-м комплексе в Челнах.

17:00 25.04.2017 Инцидент случился 23 апреля в квартире дома в 18-м комплексе в Челнах.

«Ак Барс» продлил контракт с Денисом Голубевым

Новое соглашение с нападающим рассчитано на два года.

16:42 25.04.2017 Новое соглашение с нападающим рассчитано на два года.

В Татарстане осудили расхитителей продукции Усадского ЛВЗ

Два бывших сотрудника предприятия получили условные сроки.

16:32 25.04.2017 Два бывших сотрудника предприятия получили условные сроки.

В Казани назвали топ-5 молодежных правительств России

На IX съезде Ассоциации молодежных правительств страны лучших управленцев награждал председатель организации Сергей Конев.

16:32 25.04.2017 На IX съезде Ассоциации молодежных правительств страны лучших управленцев награждал председатель организации Сергей Конев.

Путин ознакомился с продукцией рыбинского завода «Сатурн»

В присутствии Путина на предприятии начались испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ.

16:32 25.04.2017 В присутствии Путина на предприятии начались испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ.

В Елабуге прошел региональный фестиваль хоровой музыки «Весна Победы»

В этом году творческий конкурс собрал 12 ветеранских коллективов из Татарстана и Башкортостана.

16:20 25.04.2017 В этом году творческий конкурс собрал 12 ветеранских коллективов из Татарстана и Башкортостана.

Главный тренер «Синтеза»: Постараемся оставить Кубок России в Казани

Андрей Белофастов отметил, что «Синтез» готов сражаться за победу в Кубке страны.

16:18 25.04.2017 Андрей Белофастов отметил, что «Синтез» готов сражаться за победу в Кубке страны.

Президент Федерации водного поло РТ: У «Синтеза» есть прекрасный шанс завоевать Кубок России

Ильхам Насибуллин отметил, что казанским командам «Синтез» и «Синтез-УОР» на матчах Кубка страны очень поможет поддержка болельщиков.

16:00 25.04.2017 Ильхам Насибуллин отметил, что казанским командам «Синтез» и «Синтез-УОР» на матчах Кубка страны очень поможет поддержка болельщиков.

Россию на Саммите мэров исламского мира в Иране представила Казань

На форум в городе Мешхед от столицы Татарстана прибыла делегация во главе с Дамиром Фаттаховым.

15:40 25.04.2017 На форум в городе Мешхед от столицы Татарстана прибыла делегация во главе с Дамиром Фаттаховым.

В преддверии Дня Победы в Казани ограничат движение транспорта

Ограничения движения транспорта ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 мая.

15:32 25.04.2017 Ограничения движения транспорта ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 мая.

В приемную Президента РФ в Казани ежегодно обращаются более 1600 татарстанцев

Приемная работает с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов, без перерыва на обед.

15:30 25.04.2017 Приемная работает с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов, без перерыва на обед.

В Казани открылся IX съезд Ассоциации молодежных правительств России

Госсовет Татарстана принимает более 130 будущих министров из 56 регионов страны.

15:30 25.04.2017 Госсовет Татарстана принимает более 130 будущих министров из 56 регионов страны.

В Казани стартовал Кубок России по водному поло

За трофей будут бороться восемь лучших команд страны по итогам прошедшего чемпионата.

15:25 25.04.2017 За трофей будут бороться восемь лучших команд страны по итогам прошедшего чемпионата.

Ильсур Метшин потерял две позиции в рейтинге градоначальников столиц субъектов ПФО

Глава исполкома столицы РТ Денис Калинкин поднялся в рейтинге руководителей администрации на одну позицию вверх.

15:15 25.04.2017 Глава исполкома столицы РТ Денис Калинкин поднялся в рейтинге руководителей администрации на одну позицию вверх.