Супругов Салиховых из деревни Люга навестили работники Краеведческого музея

25 Апрель 2017 | новости

С 1941 по 1945 годы из Кукморского района на Великую Отечественную войну было призвано около 18 тысяч человек, а вернулись около 8 тысяч. Кукморский район на войне потерял около 10 тысяч своих сыновей и дочерей. На сегодняшний день по району насчитывается 39 участников ВОВ. Среди них супруги Салиховы из деревни Люга.

В семейном архиве Мубаракзяна Салиховича (1926 года рождения) и Хатиры Фаляховны (1924 года рождения) хранится фотография 9 мая 1945 года. Хатира апа поделилась своими воспоминаниями с сотрудниками музея 17 апреля.

На снимке красивые, молодые девушки. Они охраняли завод имени Кирова города Ленинград от фашистских самолетов. Сослуживцы с 1942 года в войсках противовоздушной обороны. В первом ряду сама Хатира апа, рядом с ней ее односельчанка Сарбизямал Габдрахманова (Каримуллина, 1924 года рождения), во втором ряду Сания и Пелагея.