Охота на «СНИЛС» жителей Кукмора: новый вид обмана придумали мошенники

25 Апрель 2017 | новости

По организациям, предприятиям, магазинам, парикмахерским, а также по домам ходят двое молодых людей, просят сообщить данные СНИЛС, якобы для проверки данных СНИЛ по базе данных и сообщают о том, что старый СНИЛС необходимо заменить на новый. В связи с тем, что имея данные вашего СНИЛС, мошенники могут открыть на вас личный кабинет на сайте Управления пенсионного фонда и накопительную часть ваших пенсионных отчислений могут, минуя вас перевести на любой негосударственный фонд. Убедительная просьба никому не сообщать данные ваших СНИЛС. Также с 1 января 2017 года для получения кредита банки просят предоставить СНИЛС.

Если к вам обратились незнакомые лица от имени различных негосударственных пенсионных фондов, прежде чем заключить договор, заполнить анкету, предоставить им ваши персональные данные: паспортные, СНИЛС и другое, проверьте, кто эти лица! Доверив незнакомым мошенникам, вы можете оказаться в очень трудной ситуации. Сегодня не сложно подделать удостоверения, рекомендательные письма. При желании перейти на негосударственный фонд, более безопасно ехать в официальный офис негосударственного пенсионного фонда для предоставления своих персональных данных, заключения договора.