Охота на «СНИЛС» жителей Кукмора: новый вид обмана придумали мошенники

25 Апрель 2017 | новости Печать

Охота на «СНИЛС» жителей Кукмора: новый вид обмана придумали мошенники

По организациям, предприятиям, магазинам, парикмахерским,  а также по домам ходят  двое молодых людей, просят сообщить данные СНИЛС, якобы для проверки  данных СНИЛ по базе данных и сообщают о том, что старый СНИЛС необходимо заменить на новый. В связи с тем, что имея данные вашего   СНИЛС, мошенники могут открыть на вас личный кабинет   на сайте Управления пенсионного фонда и  накопительную часть ваших пенсионных отчислений могут, минуя вас перевести на любой негосударственный фонд. Убедительная просьба  никому не сообщать данные ваших СНИЛС. Также с 1 января 2017 года для получения кредита   банки  просят  предоставить СНИЛС.

Если к вам обратились незнакомые лица от имени различных негосударственных       пенсионных фондов,  прежде чем заключить договор, заполнить анкету, предоставить им ваши персональные данные:  паспортные, СНИЛС и другое, проверьте,  кто эти  лица! Доверив незнакомым мошенникам, вы можете оказаться в очень трудной ситуации. Сегодня не сложно подделать удостоверения, рекомендательные письма. При желании перейти на негосударственный фонд, более безопасно ехать в официальный офис  негосударственного пенсионного фонда для предоставления своих персональных данных, заключения договора.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « В Манзарасской школе прошел конкурс сочинений на тему «Культура и наука объединяют народы»

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
На челнинца возбуждено уголовное дело за неуплату кредита
Общая сумма долга с учетом неустойки составляет 2,7 миллиона рублей.
18:17 25.04.2017
Ветераны ВОВ отправятся в теплоходный круиз по маршруту Казань – Москва – Казань
Торжественные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в каждом муниципальном районе.
18:00 25.04.2017
Детские театры по всей России получат 300 млн рублей в 2017 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал проект «Единой России».
17:52 25.04.2017
Для акции «Мин татарча сойлэшэм» создают большую дизайнерскую скамейку в виде буквы «&#1240;»
Трехметровый арт-объект придумали студенты КГАСУ.
17:52 25.04.2017
Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
Путин присвоил Шаймиеву звание Героя Труда Российской Федерации
Госсоветник РТ отмечен за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
17:32 25.04.2017
В Татарстане в три раза удалось снизить показатель смертельного травматизма на производстве
Михаил Абызов и Всеволод Вуколов приняли участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Госинспекции труда в РТ.
17:13 25.04.2017
Хоккеист Альберт Яруллин остается в «Ак Барсе»
Защитник подписал новое соглашение с клубом на один год.
17:05 25.04.2017
Открыто уголовное дело на челнинца, напавшего на женщин-фельдшеров
Инцидент случился 23 апреля в квартире дома в 18-м комплексе в Челнах.
17:00 25.04.2017
«Ак Барс» продлил контракт с Денисом Голубевым
Новое соглашение с нападающим рассчитано на два года.
16:42 25.04.2017
В Татарстане осудили расхитителей продукции Усадского ЛВЗ
Два бывших сотрудника предприятия получили условные сроки.
16:32 25.04.2017
В Казани назвали топ-5 молодежных правительств России
На IX съезде Ассоциации молодежных правительств страны лучших управленцев награждал председатель организации Сергей Конев.
16:32 25.04.2017
Путин ознакомился с продукцией рыбинского завода «Сатурн»
В присутствии Путина на предприятии начались испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ.
16:32 25.04.2017
В Елабуге прошел региональный фестиваль хоровой музыки «Весна Победы»
В этом году творческий конкурс собрал 12 ветеранских коллективов из Татарстана и Башкортостана.
16:20 25.04.2017
Главный тренер «Синтеза»: Постараемся оставить Кубок России в Казани
Андрей Белофастов отметил, что «Синтез» готов сражаться за победу в Кубке страны.
16:18 25.04.2017
Президент Федерации водного поло РТ: У «Синтеза» есть прекрасный шанс завоевать Кубок России
Ильхам Насибуллин отметил, что казанским командам «Синтез» и «Синтез-УОР» на матчах Кубка страны очень поможет поддержка болельщиков.
16:00 25.04.2017
Россию на Саммите мэров исламского мира в Иране представила Казань
На форум в городе Мешхед от столицы Татарстана прибыла делегация во главе с Дамиром Фаттаховым.
15:40 25.04.2017
В преддверии Дня Победы в Казани ограничат движение транспорта
Ограничения движения транспорта ожидается 3, 5, 7, 8 и 9 мая.
15:32 25.04.2017
В приемную Президента РФ в Казани ежегодно обращаются более 1600 татарстанцев
Приемная работает с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов, без перерыва на обед.
15:30 25.04.2017
В Казани открылся IX съезд Ассоциации молодежных правительств России
Госсовет Татарстана принимает более 130 будущих министров из 56 регионов страны.
15:30 25.04.2017
В Казани стартовал Кубок России по водному поло
За трофей будут бороться восемь лучших команд страны по итогам прошедшего чемпионата.
15:25 25.04.2017
Ильсур Метшин потерял две позиции в рейтинге градоначальников столиц субъектов ПФО
Глава исполкома столицы РТ Денис Калинкин поднялся в рейтинге руководителей администрации на одну позицию вверх.
15:15 25.04.2017
Басте могут запретить въезд на Украину
Концерт Басты в Киеве запланирован на 17 июня.
14:56 25.04.2017
В Казани подросток пытался убить соседку-пенсионерку
После нападения несовершеннолетний закрылся в своей квартире и пытался покончить с собой.
14:53 25.04.2017
В акции «Бессмертный полк» примут участие около 100 тыс. казанцев
Всероссийская акция пройдет 9 мая, сбор жителей и гостей Казани для участия в акции начнется в 13.00 по ул. К. Маркса.
14:42 25.04.2017
Казань вошла в топ-10 самых популярных для иностранцев городов на лето 2017 года
Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск и Владивосток в пятерке лидеров туристического поисковика KAYAK.
14:23 25.04.2017
Названы самые богатые актеры в истории телевидения
Актеры сериала «Игра престолов» — самые богатые в истории кино.
14:15 25.04.2017
В Татарстане прокуратура добилась выплаты 3,6 млн рублей долгов по зарплате
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права 61 работника потребительского общества восстановлены.
14:03 25.04.2017
Рустам Минниханов и Михаил Абызов оценили проекты выпускников университета ОЭЗ «Алабуга»
В этом году участниками уникальной образовательной площадки стали 25 человек из разных городов России.
14:01 25.04.2017
Власти Киева намерены выдворить из города бездомных на время «Евровидения»
В настоящее время, по последним данным, в Киеве проживают около 20 тысяч бездомных.
13:50 25.04.2017
УМВД России по Казани предлагает 14 видов электронных госуслуг
С начала года подразделениями Управления МВД России по г. Казани оказано более 157 тысяч государственных услуг.
13:46 25.04.2017
Показать еще