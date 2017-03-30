В Манзарасской школе прошел конкурс сочинений на тему «Культура и наука объединяют народы»

25 Апрель 2017 | новости

В Манзарасской средней школе прошел конкурс сочинений на тему «Культура и наука объединяют народы».

Учащиеся 2-10 классов приняли активное участие в мероприятии. Победители и участники конкурса были награждены грамотами и подарками антитеррористической комиссии и Управления по делам молодежи и спорту района. Конкурс способствовал формированию у учащихся новых знаний о выдающихся деятелях культуры и науки различных народов мира, расширению кругозора и развитию творческого потенциала.

Огромную благодарность хочется выразить за помощь в организации и проведении мероприятия заместителю начальника МУ "Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кукморского муниципального района" Светлане Шарафиевой и секретарю антитеррористической комиссии Кукморского муниципального района Гульшат Нурмухаметовой.

Акция проводилась в рамках конкурса на должность молодежного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, РОО «Академия творческой молодежи РТ» и Молодежного правительства РТ.

Чулпан МИННЕМУЛЛИНА, учитель истории