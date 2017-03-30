Опыт Казани, Татарстана – пример для остальных городских агломераций

25 Апрель 2017 | новости Печать

Опыт Казани, Татарстана – пример для остальных городских агломераций

В интервью «Известиям» министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень рассказал, что проект «Городская среда» направлен на «развитие городской среды, благоустройство территорий и обновление жилищно-коммунального хозяйства». «На программу выделено 20 млрд рублей и еще 5 млрд должно добавиться - принято решение поддержать регионы-доноры, которых изначально не было в программе. Все они, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, получат средства из федерального бюджета. Остальные 72 региона, участвующих в программе, уже получили федеральные средства», - объяснил Мень.

Татарстан – регион для подражания в сфере реноваций и комплексного развития территорий, заявил Михаил Мень.

"Наверное, мы вернёмся к опыту Казани, Татарстана - это опыт, который можно применять в качестве примера для остальных городских агломераций", — подчеркнул министр, добавив, что также интересным он считает опыт Белгородской области.

Глава Минстроя РФ уточнил, что приоритетным направлением деятельности его ведомства в части развития городов была концепция комплексного развития территорий, но теперь акценты сместились и наибольшее внимание – реновациям в городах, а особенно в промзонах.

Как сообщал президент Татарстана Рустам Минниханов в республике программа создания комфортной городской среды стартовала два года назад. В рамках программы было обустроено 189 объектов. Отличительной чертой стал комплексный подход, который начинался на этапе проектирования и заканчивался эксплуатацией объекта. «Выделенные на реализацию проекта федеральные средства, а также средства субъектов и муниципалитетов позволят серьезно изменить к лучшему среду обитания, общественные пространства и настроение людей», – считает Рустам Минниханов.


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