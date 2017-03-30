В Татарстане модернизируют поликлиники

25 Апрель 2017 | новости

«Это большой и емкий проект. Работа над программой потребует усилий со стороны всех министерств и ведомств как республиканского, так и муниципального уровня», – констатировал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов одобрил двухлетнюю программу модернизации поликлиник городов и муниципальных районов на 2017-2018 годы, сообщает ИА «Татар-информ».

Программа была разработана Правительством РТ во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина, сформулированных в его ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Общая площадь амбулаторно-поликлинических учреждений в Татарстане – 520 тыс. кв. м.

Говоря о состоянии амбулаторно-поликлинических учреждений республики министр здравоохранения РТ Адель Вафин сообщил, что это 399 объектов, общая площадь 520 тыс. кв. метров. Капитального ремонта требуют 197 объектов общей площадью 312 тыс. кв. м.

Министр здравоохранения РТ также напомнил, что в Казани 786 участков, в том числе 354 – терапевтических; 269 – педиатрических. Общая площадь амбулаторно-поликлинических учреждений в Казани составляет 83 780 кв. м.

В рамках программы в 2017 году подлежат капремонту 43 учреждения (75 объектов), прикрепленное население составляет порядка 2 млн. человек (1 934 190 человек). В 2017 году в программу включены в Казани 25 учреждений (53 объекта), Набережных Челнах - 13 учреждений (15 объектов), Нижнекамске – 2 учреждения (3 объекта), в Альметьевске – 3 учреждения (4 объекта).

Критерии отбора следующие: прикрепленное население, степень износа (более 60%), наличие обращений и жалоб со стороны население (система «Народный контроль»).

В рамках программы в 2018 году будет отремонтировано 73 учреждения (122 объекта), прикрепленное население - 1 176 396 человек. Это в том числе в Казани 15 учреждений (20 объектов), в Набережных Челнах - 12 учреждений (14 объектов), Нижнекамске – 5 учреждений (6 объектов), в Альметьевске – 4 учреждения (4 объекта), в муниципальных районах – 37 учреждений (78 объектов).

Есть разработаны типовые решения для капремонта учреждений первичного звена здравоохранения. Как сообщил министр, все они будут узнаваемыми.