Полицейские Татарстана разыскивают подозреваемых в серии краж из магазина сети «Пятерочка» (фото)

25 Апрель 2017 | новости

Кражи были совершены 20 апреля в период времени с 16.00 по 18.45.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Полицейские Татарстана просят помочь в установлении личностей подозреваемых в серии краж из магазина сети «Пятерочка» в Пестречинском районе, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Кражи были совершены 20 апреля в период времени с 16.00 по 18.45. Во всех случаях неизвестные – мужчина и женщина – появились в торговых заведениях под видом обычных покупателей. Пропажу с прилавков некоторых продуктов питания сотрудники магазина обнаружили только после ухода злоумышленников, после чего обратились в полицию.

На вид девушке 20-25 лет, волосы светлые (возможно парик), рост 165-170 см. Была одета в пальто черного цвета, брюки черного цвета, шляпа черного цвета, очки с черной оправой, в руках держала сумку черного цвета.

Мужчина высокого роста (175-180 см), волосы темные, короткие. Был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки, использует гарнитуру «Bluetooth».

Известно, что разыскиваемые передвигаются на автомашине «Хендай-Солярис» – седан, белого цвета.

Всех, кому что-либо известно о личностях разыскиваемых, полицейские Татарстана просят сообщить по телефонам: 8 (843) 291-29-34 (дежурная часть), 02, 052, 053.