Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

25 Апрель 2017 | новости Печать

Синоптики рассказали о погоде на майские праздники
В преддверии майских выходных многих россиян интересует вопрос о том, какой же будет погода на майские праздники в России. 
Синоптики обещают, что на майские праздники во многих регионах страны будет солнечная погода. Конечно же, после недавних холодных снежных дней в то, что в Россию придет тепло, верится с трудом. Тем не менее, обещают метеорологи, уже на этой неделе в центральные и южные области Российской Федерации придет солнышко, тепло и безветренная погода.
В Москве и Подмосковье, утверждают синоптики, в первые майские дни столбик термометра поднимется до +21 градусов по Цельсию. Солнечная погода продержится в столице до Дня Победы. Но к 9 мая в Москве немного похолодает. Также 9 мая в столице может пройти небольшой дождик. 
 

 


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