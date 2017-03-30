Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

В преддверии майских выходных многих россиян интересует вопрос о том, какой же будет погода на майские праздники в России.

Синоптики обещают, что на майские праздники во многих регионах страны будет солнечная погода. Конечно же, после недавних холодных снежных дней в то, что в Россию придет тепло, верится с трудом. Тем не менее, обещают метеорологи, уже на этой неделе в центральные и южные области Российской Федерации придет солнышко, тепло и безветренная погода.

В Москве и Подмосковье, утверждают синоптики, в первые майские дни столбик термометра поднимется до +21 градусов по Цельсию. Солнечная погода продержится в столице до Дня Победы. Но к 9 мая в Москве немного похолодает. Также 9 мая в столице может пройти небольшой дождик.