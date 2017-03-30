В Кукморском районе выбрали удмуртскую красавицу (фото)

Красавицы состязались по шести критериям: «Визитная карточка» («Тодматскон»), «Творческий конкурс» («Быгатонлыкез возьматон»), «Хозяюшка» («Ческытлэсь но ческыт»), «Модница» («Синмаськымон дисьёс»), «Мастерица» («Киужъёс возьматон»), «Умница» («Визьмокай»).
По итогам конкурса "Чеберай-2017" стала Регина Кошкина (Старая Уча), "Мусокай-2017" - Снежана Иванова (Починок Сутер), титул "Кибашлы" достался Екатерине Федоровой (Верхняя Юмья), "Шундыкай" стала Юля Шакаева (Нырья), "Мусокай" - Руфина Анреева (Лельвиж).
Девушки были награждены дипломами и ценными подарками.