В рамках Весенней недели добра Кукморской детской школой искусств был организован концерт «Без бергэ», посвященный Международному дню солидарности молодежи, для детей, проходящих лечение в Реабилитационном центре «Милосердие». На мероприятии приняли участие учащиеся музыкального и театрального отделений.
Воспитанники Кукморской детской школы искусств организовали концерт «Без бергэ»
25 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В Казани дорожный конфликт закончился стрельбой из газового пистолета
Инцидент произошел накануне днем на перекрестке улиц Чишмале и Фучика возле ТЦ «Франт».
10:37 25.04.2017
Инцидент произошел накануне днем на перекрестке улиц Чишмале и Фучика возле ТЦ «Франт».
10:37 25.04.2017
В РТ прибыли министр по вопросам Открытого правительства М.Абызов и глава Роструда В.Вуколов
В рамках рабочей поездки в РТ Михаил Абызов и Всеволод Вуколов посетят особую экономическую зону «Алабуга», производственные цеха завода Ford Sollers.
10:23 25.04.2017
В рамках рабочей поездки в РТ Михаил Абызов и Всеволод Вуколов посетят особую экономическую зону «Алабуга», производственные цеха завода Ford Sollers.
10:23 25.04.2017
Верховный суд РТ отпустил Хайдара Халиуллина под домашний арест
Суд изменил меру пресечения президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ.
10:10 25.04.2017
Суд изменил меру пресечения президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ.
10:10 25.04.2017
В Чистополе обнаружены свалки мусора
В черном списке оказались улицы Крупская, Карьерная, Урицкого.
09:47 25.04.2017
В черном списке оказались улицы Крупская, Карьерная, Урицкого.
09:47 25.04.2017
Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
В Казани пожилой мужчина попал под машину
Пострадавший в ДТП получил травму ноги.
08:53 25.04.2017
Пострадавший в ДТП получил травму ноги.
08:53 25.04.2017
К могиле Неизвестного солдата возложили цветы участники патриотического автопробега из Башкортостана
Мероприятие прошло в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений».
04:28 25.04.2017
Мероприятие прошло в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений».
04:28 25.04.2017
Ученые связали неправильный прикус с тяжелым детством
Ученые нашли корреляцию наличия асимметрии с большим количеством братьев и сестер и с низким уровнем достатка семьи.
03:03 25.04.2017
Ученые нашли корреляцию наличия асимметрии с большим количеством братьев и сестер и с низким уровнем достатка семьи.
03:03 25.04.2017
В Татарском культурном центре Москвы чествовали ветеранов войны
Ветеранов поздравили с наступающим Днем Великой Победы.
02:25 25.04.2017
Ветеранов поздравили с наступающим Днем Великой Победы.
02:25 25.04.2017
Ученые обнаружили сверхгорячие светящиеся «реки» в атмосфере Земли
Внутри «Стива» (недавно открытая разновидность полярного сияния) температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию.
00:25 25.04.2017
Внутри «Стива» (недавно открытая разновидность полярного сияния) температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию.
00:25 25.04.2017
Ученые обнаружили поглощающих полиэтиленовые пакеты гусениц
Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.
23:00 24.04.2017
Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.
23:00 24.04.2017
День рождения Габдуллы Тукая отметят в Москве
Праздник начнется с церемонии возложения цветов к памятнику татарскому поэту.
22:28 24.04.2017
Праздник начнется с церемонии возложения цветов к памятнику татарскому поэту.
22:28 24.04.2017
«Ак Барс» расторг контракт с Михаилом Варнаковым
В составе казанского клуба 32-летний хоккеист провел 264 матча.
21:52 24.04.2017
В составе казанского клуба 32-летний хоккеист провел 264 матча.
21:52 24.04.2017
Путин сравнил законы природы со своими попытками сохранить Россию от «поедания»
Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества Путину рассказали, где в России лучше рыбачить.
21:47 24.04.2017
Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества Путину рассказали, где в России лучше рыбачить.
21:47 24.04.2017
Решением «Роскосмоса» трое космонавтов покинули команду
От должностей освобождены Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.
21:20 24.04.2017
От должностей освобождены Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.
21:20 24.04.2017
Заинский ансамбль «Азаль» получил Гран-при конкурса «Созвездие – Йолдызлык»
В номинации «Хореография» лучшим стал ансамбль танца «Пируэт» из Лениногорска.
20:53 24.04.2017
В номинации «Хореография» лучшим стал ансамбль танца «Пируэт» из Лениногорска.
20:53 24.04.2017
Ольга Павлова: «Участники фестиваля медвузов РФ в Казани – сильный пул спортивных врачей»
По словам депутата Госдумы, страна сегодня испытывает нехватку спортивных врачей.
19:24 24.04.2017
По словам депутата Госдумы, страна сегодня испытывает нехватку спортивных врачей.
19:24 24.04.2017
Телескоп «Хаббл» снял звезду, затмившую галактику
Звезда находится в нескольких десятках световых лет от Земли, а галактика – в 45 млн.
19:14 24.04.2017
Звезда находится в нескольких десятках световых лет от Земли, а галактика – в 45 млн.
19:14 24.04.2017
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров
Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе Автограда.
19:12 24.04.2017
Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе Автограда.
19:12 24.04.2017
Ректор КГМУ: «В Казани собрались лучшие студенты медицинских вузов РФ»
Алексей Созинов отметил, что занятия спортом приносят будущим врачам и провизорам неоценимую пользу.
19:05 24.04.2017
Алексей Созинов отметил, что занятия спортом приносят будущим врачам и провизорам неоценимую пользу.
19:05 24.04.2017
В Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Физкультура и спорт – вторая профессия врача»
Участие в спортивных соревнованиях принимают студенты 37 вузов Татарстана, а также учащиеся двух медфармвузов Китая.
18:56 24.04.2017
Участие в спортивных соревнованиях принимают студенты 37 вузов Татарстана, а также учащиеся двух медфармвузов Китая.
18:56 24.04.2017
Вице-премьер РФ оценил производственные мощности Казанского авиационного завода
Дмитрий Рогозин находится в Татарстане с рабочим визитом с целью инспекции местных предприятий по выполнению ими гособоронзаказа.
18:48 24.04.2017
Дмитрий Рогозин находится в Татарстане с рабочим визитом с целью инспекции местных предприятий по выполнению ими гособоронзаказа.
18:48 24.04.2017
Концепция застройки набережной Кабана будет создана под контролем Минстроя РТ и исполкома Казани
Предложения с учетом мнения собственников земли, отведенной под частное строительство, должны быть сформированы до конца 2017 года.
18:32 24.04.2017
Предложения с учетом мнения собственников земли, отведенной под частное строительство, должны быть сформированы до конца 2017 года.
18:32 24.04.2017
Тинчуринцы сыграли спектакль для ветеранов
Театр принял участие в республиканской акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел».
18:28 24.04.2017
Театр принял участие в республиканской акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел».
18:28 24.04.2017
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане
В республике с 18 часов 24 апреля до 18 часов 25 апреля 2017 года ожидаются интенсивные метеорологические явления.
18:13 24.04.2017
В республике с 18 часов 24 апреля до 18 часов 25 апреля 2017 года ожидаются интенсивные метеорологические явления.
18:13 24.04.2017
В Челнах суд оправдал врача-нейрохирурга вопреки заключению судмедэкспертов
Врач-нейрохирург Рустам Сабиров трудится в больнице скорой медицинской помощи.
17:18 24.04.2017
Врач-нейрохирург Рустам Сабиров трудится в больнице скорой медицинской помощи.
17:18 24.04.2017
В Татарстане прошло единое республиканское тестирование по татарскому языку
В этом году в ЕТР по татарскому языку впервые проведена апробация раздела «Говорение».
17:12 24.04.2017
В этом году в ЕТР по татарскому языку впервые проведена апробация раздела «Говорение».
17:12 24.04.2017
ТАГТОиБ им. М. Джалиля принимает участие в акции «Билет ветерану»
Зрителям будет представлена опера «Любовь поэта» по либретто Рената Хариса.
17:04 24.04.2017
Зрителям будет представлена опера «Любовь поэта» по либретто Рената Хариса.
17:04 24.04.2017
В Татарстане стартует масштабная программа по модернизации поликлиник
Программа реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.
16:40 24.04.2017
Программа реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.
16:40 24.04.2017
Атнинский театр представит спектакль на камаловской сцене
Зритель увидит постановку по пьесе Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».
16:36 24.04.2017
Зритель увидит постановку по пьесе Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».
16:36 24.04.2017
Фото: В Татарстане прошли учения по тушению лесных пожаров
В преддверии начала пожароопасного сезона МЧС и Минсельхоз отработали взаимодействие по ликвидации ЧП.
16:35 24.04.2017
В преддверии начала пожароопасного сезона МЧС и Минсельхоз отработали взаимодействие по ликвидации ЧП.
16:35 24.04.2017