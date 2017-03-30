Кукморяне, оплачивайте штраф своевременно

25 Апрель 2017 | новости Печать

Кукморяне, оплачивайте штраф своевременно

Рамиль НУРГАЛИЕВ, начальник районного отдела внутренних дел:

- Неуплата штрафа в течение 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов. Нынче сотрудниками полиции было возбуждено 137 административных дел на неплательщиков штрафов. Из них на 38 суд назначил арест, 42 – обязательные работы, 12  получили двукратный штраф.159 постановлений направлены в службу судебных приставов на взыскание штрафов.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « У россиян появится возможность не платить налог на имущество В Кукморе пройдет турнир по шахматам »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
В Казани пожилой мужчина попал под машину
Пострадавший в ДТП получил травму ноги.
08:53 25.04.2017
К могиле Неизвестного солдата возложили цветы участники патриотического автопробега из Башкортостана
Мероприятие прошло в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений».
04:28 25.04.2017
Ученые связали неправильный прикус с тяжелым детством
Ученые нашли корреляцию наличия асимметрии с большим количеством братьев и сестер и с низким уровнем достатка семьи.
03:03 25.04.2017
В Татарском культурном центре Москвы чествовали ветеранов войны
Ветеранов поздравили с наступающим Днем Великой Победы.
02:25 25.04.2017
Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
Ученые обнаружили сверхгорячие светящиеся «реки» в атмосфере Земли
Внутри «Стива» (недавно открытая разновидность полярного сияния) температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию.
00:25 25.04.2017
Ученые обнаружили поглощающих полиэтиленовые пакеты гусениц
Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.
23:00 24.04.2017
День рождения Габдуллы Тукая отметят в Москве
Праздник начнется с церемонии возложения цветов к памятнику татарскому поэту.
22:28 24.04.2017
«Ак Барс» расторг контракт с Михаилом Варнаковым
В составе казанского клуба 32-летний хоккеист провел 264 матча.
21:52 24.04.2017
Путин сравнил законы природы со своими попытками сохранить Россию от «поедания»
Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества Путину рассказали, где в России лучше рыбачить.
21:47 24.04.2017
Решением «Роскосмоса» трое космонавтов покинули команду
От должностей освобождены Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.
21:20 24.04.2017
Заинский ансамбль «Азаль» получил Гран-при конкурса «Созвездие – Йолдызлык»
В номинации «Хореография» лучшим стал ансамбль танца «Пируэт» из Лениногорска.
20:53 24.04.2017
Ольга Павлова: «Участники фестиваля медвузов РФ в Казани – сильный пул спортивных врачей»
По словам депутата Госдумы, страна сегодня испытывает нехватку спортивных врачей.
19:24 24.04.2017
Телескоп «Хаббл» снял звезду, затмившую галактику
Звезда находится в нескольких десятках световых лет от Земли, а галактика – в 45 млн.
19:14 24.04.2017
В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров
Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе Автограда.
19:12 24.04.2017
Ректор КГМУ: «В Казани собрались лучшие студенты медицинских вузов РФ»
Алексей Созинов отметил, что занятия спортом приносят будущим врачам и провизорам неоценимую пользу.
19:05 24.04.2017
В Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Физкультура и спорт – вторая профессия врача»
Участие в спортивных соревнованиях принимают студенты 37 вузов Татарстана, а также учащиеся двух медфармвузов Китая.
18:56 24.04.2017
Вице-премьер РФ оценил производственные мощности Казанского авиационного завода
Дмитрий Рогозин находится в Татарстане с рабочим визитом с целью инспекции местных предприятий по выполнению ими гособоронзаказа.
18:48 24.04.2017
Концепция застройки набережной Кабана будет создана под контролем Минстроя РТ и исполкома Казани
Предложения с учетом мнения собственников земли, отведенной под частное строительство, должны быть сформированы до конца 2017 года.
18:32 24.04.2017
Тинчуринцы сыграли спектакль для ветеранов
Театр принял участие в республиканской акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел».
18:28 24.04.2017
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане
В республике с 18 часов 24 апреля до 18 часов 25 апреля 2017 года ожидаются интенсивные метеорологические явления.
18:13 24.04.2017
В Челнах суд оправдал врача-нейрохирурга вопреки заключению судмедэкспертов
Врач-нейрохирург Рустам Сабиров трудится в больнице скорой медицинской помощи.
17:18 24.04.2017
В Татарстане прошло единое республиканское тестирование по татарскому языку
В этом году в ЕТР по татарскому языку впервые проведена апробация раздела «Говорение».
17:12 24.04.2017
ТАГТОиБ им. М. Джалиля принимает участие в акции «Билет ветерану»
Зрителям будет представлена опера «Любовь поэта» по либретто Рената Хариса.
17:04 24.04.2017
В Татарстане стартует масштабная программа по модернизации поликлиник
Программа реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.
16:40 24.04.2017
Атнинский театр представит спектакль на камаловской сцене
Зритель увидит постановку по пьесе Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».
16:36 24.04.2017
Фото: В Татарстане прошли учения по тушению лесных пожаров
В преддверии начала пожароопасного сезона МЧС и Минсельхоз отработали взаимодействие по ликвидации ЧП.
16:35 24.04.2017
Интерактивную выставку о советском гламуре представят в Казани
В Музее социалистического быта экспонаты можно будет надеть и принять участие в фотосессии.
16:25 24.04.2017
У Центрального вокзала Казани появится театр-варьете с зимним садом и пешеходно-торговая улица
Общая площадь оформленного световым декором здания составит 3750 кв. метров.
16:12 24.04.2017
Руководители театра Камала отправились на фестиваль MITEM в Будапешт
Директор и главный режиссер обсудят развитие дальнейшего сотрудничества с Венгерским национальным театром.
15:56 24.04.2017
За один день Кубка конфедераций туристы будут тратить в Казани 15 млн долларов
Ожидается, что отрасль туризма по итогам летнего сезона прирастет на 14 процентов.
15:40 24.04.2017
Показать еще