Кукморяне, оплачивайте штраф своевременно

Рамиль НУРГАЛИЕВ, начальник районного отдела внутренних дел:
- Неуплата штрафа в течение 60 дней влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов. Нынче сотрудниками полиции было возбуждено 137 административных дел на неплательщиков штрафов. Из них на 38 суд назначил арест, 42 – обязательные работы, 12 получили двукратный штраф.159 постановлений направлены в службу судебных приставов на взыскание штрафов.