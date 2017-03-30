У россиян появится возможность не платить налог на имущество

25 Апрель 2017 | новости

В Госдуме предложили освободить от налога на имущество собственников энергоэффективных жилых и нежилых помещений.

С таким предложением выступил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный. По его словам, сегодня большинство российских жилых домов и зданий, построенных несколько десятилетий назад, имеют очень низкую энергоэффективность. По мнению депутата, нужно как-то стимулировать собственников проводить реконструкцию, в том числе при капитальном ремонте многоквартирных домов.

"Считаю целесообразным дополнительно рассмотреть меры, в том числе, налогового стимулирования работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых и нежилых зданий, - подчеркнул Завальный. - Предлагаю освободить от налога на имущество собственников жилых и нежилых помещений, многоквартирных домов, сроком до трех лет, при условии достижения высоких и очень высоких классов энергоэффективности".

Он подчеркнул, что у дома будет выше класс энергоэффективности, тем впоследствии меньше придется жильцам платить за услуги ЖКХ. Подобные налоговые льготы, кстати, существуют и за рубежом. Так, в США налог на имущество можно не платить от трех до пяти лет при условии применения энергоэффективных специальных технологий, скажем, для своего домохозяйства. За океаном эта программа работает около уже около семи лет.