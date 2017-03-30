В Кукморе состоится турнир по хоккею, посвященный Дню Победы

В Республике

В Казани пожилой мужчина попал под машину

Пострадавший в ДТП получил травму ноги.

08:53 25.04.2017 Пострадавший в ДТП получил травму ноги.

К могиле Неизвестного солдата возложили цветы участники патриотического автопробега из Башкортостана

Мероприятие прошло в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений».

04:28 25.04.2017 Мероприятие прошло в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений».

Ученые связали неправильный прикус с тяжелым детством

Ученые нашли корреляцию наличия асимметрии с большим количеством братьев и сестер и с низким уровнем достатка семьи.

03:03 25.04.2017 Ученые нашли корреляцию наличия асимметрии с большим количеством братьев и сестер и с низким уровнем достатка семьи.

В Татарском культурном центре Москвы чествовали ветеранов войны

Ветеранов поздравили с наступающим Днем Великой Победы.

02:25 25.04.2017 Ветеранов поздравили с наступающим Днем Великой Победы.

Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта

Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

10:00 24.04.2017 Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

Ученые обнаружили сверхгорячие светящиеся «реки» в атмосфере Земли

Внутри «Стива» (недавно открытая разновидность полярного сияния) температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию.

00:25 25.04.2017 Внутри «Стива» (недавно открытая разновидность полярного сияния) температура резко повышается до трех тысяч градусов по Цельсию.

Ученые обнаружили поглощающих полиэтиленовые пакеты гусениц

Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.

23:00 24.04.2017 Полиэтилен представляет собой серьезную проблему для окружающей среды, так как очень медленно разлагается в естественных условиях.

День рождения Габдуллы Тукая отметят в Москве

Праздник начнется с церемонии возложения цветов к памятнику татарскому поэту.

22:28 24.04.2017 Праздник начнется с церемонии возложения цветов к памятнику татарскому поэту.

«Ак Барс» расторг контракт с Михаилом Варнаковым

В составе казанского клуба 32-летний хоккеист провел 264 матча.

21:52 24.04.2017 В составе казанского клуба 32-летний хоккеист провел 264 матча.

Путин сравнил законы природы со своими попытками сохранить Россию от «поедания»

Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества Путину рассказали, где в России лучше рыбачить.

21:47 24.04.2017 Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества Путину рассказали, где в России лучше рыбачить.

Решением «Роскосмоса» трое космонавтов покинули команду

От должностей освобождены Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.

21:20 24.04.2017 От должностей освобождены Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.

Заинский ансамбль «Азаль» получил Гран-при конкурса «Созвездие – Йолдызлык»

В номинации «Хореография» лучшим стал ансамбль танца «Пируэт» из Лениногорска.

20:53 24.04.2017 В номинации «Хореография» лучшим стал ансамбль танца «Пируэт» из Лениногорска.

Ольга Павлова: «Участники фестиваля медвузов РФ в Казани – сильный пул спортивных врачей»

По словам депутата Госдумы, страна сегодня испытывает нехватку спортивных врачей.

19:24 24.04.2017 По словам депутата Госдумы, страна сегодня испытывает нехватку спортивных врачей.

Телескоп «Хаббл» снял звезду, затмившую галактику

Звезда находится в нескольких десятках световых лет от Земли, а галактика – в 45 млн.

19:14 24.04.2017 Звезда находится в нескольких десятках световых лет от Земли, а галактика – в 45 млн.

В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров

Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе Автограда.

19:12 24.04.2017 Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе Автограда.

Ректор КГМУ: «В Казани собрались лучшие студенты медицинских вузов РФ»

Алексей Созинов отметил, что занятия спортом приносят будущим врачам и провизорам неоценимую пользу.

19:05 24.04.2017 Алексей Созинов отметил, что занятия спортом приносят будущим врачам и провизорам неоценимую пользу.

В Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Физкультура и спорт – вторая профессия врача»

Участие в спортивных соревнованиях принимают студенты 37 вузов Татарстана, а также учащиеся двух медфармвузов Китая.

18:56 24.04.2017 Участие в спортивных соревнованиях принимают студенты 37 вузов Татарстана, а также учащиеся двух медфармвузов Китая.

Вице-премьер РФ оценил производственные мощности Казанского авиационного завода

Дмитрий Рогозин находится в Татарстане с рабочим визитом с целью инспекции местных предприятий по выполнению ими гособоронзаказа.

18:48 24.04.2017 Дмитрий Рогозин находится в Татарстане с рабочим визитом с целью инспекции местных предприятий по выполнению ими гособоронзаказа.

Концепция застройки набережной Кабана будет создана под контролем Минстроя РТ и исполкома Казани

Предложения с учетом мнения собственников земли, отведенной под частное строительство, должны быть сформированы до конца 2017 года.

18:32 24.04.2017 Предложения с учетом мнения собственников земли, отведенной под частное строительство, должны быть сформированы до конца 2017 года.

Тинчуринцы сыграли спектакль для ветеранов

Театр принял участие в республиканской акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел».

18:28 24.04.2017 Театр принял участие в республиканской акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел».

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Татарстане

В республике с 18 часов 24 апреля до 18 часов 25 апреля 2017 года ожидаются интенсивные метеорологические явления.

18:13 24.04.2017 В республике с 18 часов 24 апреля до 18 часов 25 апреля 2017 года ожидаются интенсивные метеорологические явления.

В Челнах суд оправдал врача-нейрохирурга вопреки заключению судмедэкспертов

Врач-нейрохирург Рустам Сабиров трудится в больнице скорой медицинской помощи.

17:18 24.04.2017 Врач-нейрохирург Рустам Сабиров трудится в больнице скорой медицинской помощи.

В Татарстане прошло единое республиканское тестирование по татарскому языку

В этом году в ЕТР по татарскому языку впервые проведена апробация раздела «Говорение».

17:12 24.04.2017 В этом году в ЕТР по татарскому языку впервые проведена апробация раздела «Говорение».

ТАГТОиБ им. М. Джалиля принимает участие в акции «Билет ветерану»

Зрителям будет представлена опера «Любовь поэта» по либретто Рената Хариса.

17:04 24.04.2017 Зрителям будет представлена опера «Любовь поэта» по либретто Рената Хариса.

В Татарстане стартует масштабная программа по модернизации поликлиник

Программа реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

16:40 24.04.2017 Программа реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

Атнинский театр представит спектакль на камаловской сцене

Зритель увидит постановку по пьесе Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».

16:36 24.04.2017 Зритель увидит постановку по пьесе Чингиза Айтматова «Тополек мой в красной косынке».

Фото: В Татарстане прошли учения по тушению лесных пожаров

В преддверии начала пожароопасного сезона МЧС и Минсельхоз отработали взаимодействие по ликвидации ЧП.

16:35 24.04.2017 В преддверии начала пожароопасного сезона МЧС и Минсельхоз отработали взаимодействие по ликвидации ЧП.

Интерактивную выставку о советском гламуре представят в Казани

В Музее социалистического быта экспонаты можно будет надеть и принять участие в фотосессии.

16:25 24.04.2017 В Музее социалистического быта экспонаты можно будет надеть и принять участие в фотосессии.

У Центрального вокзала Казани появится театр-варьете с зимним садом и пешеходно-торговая улица

Общая площадь оформленного световым декором здания составит 3750 кв. метров.

16:12 24.04.2017 Общая площадь оформленного световым декором здания составит 3750 кв. метров.

Руководители театра Камала отправились на фестиваль MITEM в Будапешт

Директор и главный режиссер обсудят развитие дальнейшего сотрудничества с Венгерским национальным театром.

15:56 24.04.2017 Директор и главный режиссер обсудят развитие дальнейшего сотрудничества с Венгерским национальным театром.