В Кукморе состоится турнир по хоккею, посвященный Дню Победы

29 апреля в Ледовом дворце «Олимп» состоится турнир по хоккею среди ветеранских любительских команд, посвященный Дню Победы.
Состав участников: Богатые Сабы, Сосновка, Арск, Кукмор.
Начало в 10.00.
Вход свободный.
25 Апрель 2017 | новости Печать
29 апреля в Ледовом дворце «Олимп» состоится турнир по хоккею среди ветеранских любительских команд, посвященный Дню Победы.
Состав участников: Богатые Сабы, Сосновка, Арск, Кукмор.
Начало в 10.00.
Вход свободный.
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