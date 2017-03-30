В Кукморской средней школе №3 прошла акция «Экологический уикенд» (фото)

25 Апрель 2017 | Год экологии

В рамках акции «Экологический уикенд» в Кукморской средней школе №3 прошли следующие мероприятия: линейка, посвященная году экологии «Мы и наше будущее»; внеклассное мероприятие для учащихся 9-11 классов «Глобальные проблемы человечества»; выставка «Человек-Экология-Книга», посвященная Году экологии; конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов «Планета глазами детей». В школе проходит реализация проекта «Экология школы, или школа, в которой я бы хотел учиться», который запустили учащиеся 2б класса и их родители. Они совместно соорудили урны и поместили их в школе. Немного ранее в школе прошел сбор макулатуры под девизом «Сохраним жизнь дереву», по итогам которого школьники принесли более 2 тонн макулатуры.