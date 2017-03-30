Кукморские звездочки зажгли на сцене «Пирамиды»

Перед почетными гостями были представлены лучшие номера фестиваля. На мероприятии приняли участие и творческие коллективы Кукморского района. Это вокальный ансамбль «Киндер сюрприз» (многопрофильный лицей, руководитель Миляуша Закирова), вокально-хореографический ансамбль «Выше радуги» младший состав (Кукморская детская школа искусств, руководитель Венера Гилязова). В номинации соло-вокал лауреатом 1 степени стала Ильзира Зарипова в исполнении песни «Озарение» (преподаватель Лилия Нурмеева).
Гала-концерт фестиваля традиционно завершился Дискотекой Солнца.