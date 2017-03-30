В Москве выпал из окна актер сериала «Интерны»

24 Апрель 2017 | новости Печать

В Москве выпал из окна актер сериала «Интерны»

С многочисленными травмами Казимир Лиске был доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). В Москве скончался 33-летний актер Казимир Лиске, выпавший из окна жилого дома. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

С многочисленными травмами молодой человек был доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.

Коллега по цеху Анастасия Куклина написала в социальной сети: «Мы виделись в пятницу, долго обсуждали новые возможности и проекты. Казимир был, как всегда, улыбчив и много шутил. Мы расстались на том, что за выходные накидаем идей и встретимся в понедельник, то есть, сегодня... На прощание мы обнялись, и я почувствовала эту энергию очень доброго и светлого человека... Невозможно поверить, что больше мы не встретимся никогда...»

Казимир Лиске в 2009 году окончил курс Константина Райкина в школе-студии МХАТ. Он играл в эпизоде популярного сериала «Интерны». Также снимался в фильмах «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура».

 


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