Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию алкогольной продукции

24 Апрель 2017 | Госалкогольинспекция сообщает

Межрайонная Инспекция федеральной государственной налоговой службы России № 10 по Республике Татарстан напоминает, что с 31.03.2017г. согласно п. 10 ст. 16, Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением контрольно-кассовой техники.

(к алкогольной продукции согласно п. 7 ст. 2, Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" относится пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.)

Таким образом, все без исключения организации и предприниматели, в ассортиментной линейке которых есть пиво и подобные напитки, обязаны использовать ККТ с 31.03.2017, независимо от применяемой ими системы налогообложения.

Также следует отметить, что, при наличии обстоятельств, указывающих на то, что индивидуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения и единого налога на вмененный доход, реализующими алкогольную продукцию без применения контрольно-кассовой техники, были приняты все меры по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, указанные лица к ответственности не привлекаются (части 1 и 4 статьи 1.5, часть 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, письмо Минфина России от 27.03.2017 № 03-01-15/17554).