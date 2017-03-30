Вниманию кукморян: важная информация!

В Республике

Полиция Казани задержала предпринимателя, который давал взятку приставу

Мужчина просил «решить вопрос» по исполнительному производству по кредитной задолженности – 158,5 миллиона рублей.

15:11 24.04.2017 Мужчина просил «решить вопрос» по исполнительному производству по кредитной задолженности – 158,5 миллиона рублей.

Фильмы норвежского фестиваля покажут в Казани

Программа Films From The North за считается в мире витриной северного кинематографа.

14:51 24.04.2017 Программа Films From The North за считается в мире витриной северного кинематографа.

Алиса Гагарина станет хедлайнером Volga fashion week в Казани

Победитель конкурса молодых дизайнеров отправится на профессиональный показ в Беларусь.

14:30 24.04.2017 Победитель конкурса молодых дизайнеров отправится на профессиональный показ в Беларусь.

Главу ТФБ обвиняют в выводе активов на 1,14 млрд рублей

Председатель правления ПАО «Татфондбанк» обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

14:12 24.04.2017 Председатель правления ПАО «Татфондбанк» обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта

Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

10:00 24.04.2017 Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.

НПФ публикуют годовую отчетность: эксперты рекомендуют смотреть на статистику за 5 – 8 лет

Высокая доходность за короткий период – еще не признак надежности фонда и эффективности вложения денег в него, полагают экономисты.

13:30 24.04.2017 Высокая доходность за короткий период – еще не признак надежности фонда и эффективности вложения денег в него, полагают экономисты.

На полустрове Локомотив появится яхтенная марина в стилистике начала XX века

Строительство объекта обойдется в 1,5 – 2 млн рублей, оно начнется во второй половине 2017 года.

13:22 24.04.2017 Строительство объекта обойдется в 1,5 – 2 млн рублей, оно начнется во второй половине 2017 года.

Казань недосчиталась туристов на майские праздники из-за роста цен на железнодорожные билеты

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов объяснил, что помешало привлечь больше гостей в столицу республики на предстоящие выходные.

13:09 24.04.2017 Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов объяснил, что помешало привлечь больше гостей в столицу республики на предстоящие выходные.

В Татарстане растет количество освидетельствований инвалидов на дому

В 2016 году число освидетельствованных на дому превысило 2,6 тыс., что на 26 процентов больше, чем три года назад.

12:51 24.04.2017 В 2016 году число освидетельствованных на дому превысило 2,6 тыс., что на 26 процентов больше, чем три года назад.

В Казани стартовала акция «Георгиевская ленточка»

15 тыс. символов Победы и вечной памяти будут розданы на центральных улицах города до 9 Мая.

12:37 24.04.2017 15 тыс. символов Победы и вечной памяти будут розданы на центральных улицах города до 9 Мая.

Минниханов: На финансирование программ НКО до 2020 года предусмотрено более 1 млрд рублей

В Казани началась работа форума активных граждан «Сообщество».

12:14 24.04.2017 В Казани началась работа форума активных граждан «Сообщество».

В Казани «Форд» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В результате ДТП пострадавший получил травму коленного сустава и перелом берцовой кости.

12:08 24.04.2017 В результате ДТП пострадавший получил травму коленного сустава и перелом берцовой кости.

Ригель Низамов: Работа комиссии медико-судебной экспертизы максимально прозрачна

В целях противодействия коррупции введена электронная очередь, ведется аудио- и видеонаблюдение в ходе освидетельствования.

12:00 24.04.2017 В целях противодействия коррупции введена электронная очередь, ведется аудио- и видеонаблюдение в ходе освидетельствования.

В Казани задержали пьяного несовершеннолетнего водителя

Водителя задержали возле дома №158 по Краснококшайской в пять утра.

11:54 24.04.2017 Водителя задержали возле дома №158 по Краснококшайской в пять утра.

АО «Транснефть – Прикамье» провело день безопасности труда

Компания, учитывая специфику отрасли, уделяет пристальное внимание условиям безопасности на рабочих местах.

11:42 24.04.2017 Компания, учитывая специфику отрасли, уделяет пристальное внимание условиям безопасности на рабочих местах.

Сергей Иванов: Загрузка отелей Казани на майские праздники составляет 70 – 80 процентов

Предполагается, что в летний сезон число туристов в Татарстана вырастет на 12 – 14 процентов.

11:31 24.04.2017 Предполагается, что в летний сезон число туристов в Татарстана вырастет на 12 – 14 процентов.

Две студентки Казанского аграрного университета вышли в суперфинал конкурса «Королева леса»

В августе Азиза Фазылова и Гузель Габдрахманова представят Татарстан на итоговом шоу чемпионата «Лесоруб XXI века».

11:10 24.04.2017 В августе Азиза Фазылова и Гузель Габдрахманова представят Татарстан на итоговом шоу чемпионата «Лесоруб XXI века».

Казань – третий город по популярности среди туристов на майские праздники

Для гостей столицы будут организованы гастрономический фестиваль, казанская велоночь и массовые флешмобы.

11:00 24.04.2017 Для гостей столицы будут организованы гастрономический фестиваль, казанская велоночь и массовые флешмобы.

В Казани впервые проходит форум активных граждан «Сообщество»

Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах.

10:55 24.04.2017 Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах.

Рогозин: «У зеленодольских корабелов есть понимание, как делать свое дело в масштабах страны»

На заводе имени Горького дан старт следующему этапу строительства десятого малого ракетного корабля «Град» проекта 21631 для ВМС РФ.

10:55 24.04.2017 На заводе имени Горького дан старт следующему этапу строительства десятого малого ракетного корабля «Град» проекта 21631 для ВМС РФ.

Рустам Минниханов согласовал Программу модернизации и укрепления первичного медицинского звена РТ

Программа предполагает капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием поликлиник в городах и районах республики.

10:47 24.04.2017 Программа предполагает капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием поликлиник в городах и районах республики.

В Татарстане среди причин первичной инвалидности на первом месте – злокачественные новообразования

44 процента первично признанных инвалидами из-за выявленных онкологических заболеваний – граждане трудоспособного возраста.

10:31 24.04.2017 44 процента первично признанных инвалидами из-за выявленных онкологических заболеваний – граждане трудоспособного возраста.

Фото: В Нурлате водитель «Лады Приоры» сбил пешехода

ДТП произошло сегодня ночью на улице Линейная в пяти километрах от поста ПСЧ №125.

10:27 24.04.2017 ДТП произошло сегодня ночью на улице Линейная в пяти километрах от поста ПСЧ №125.

Фото: В Казани в частном доме сгорел 65-летний мужчина

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

10:12 24.04.2017 Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Альметьевске пенсионера насмерть придавило кирпичами

Информация о происшествии поступила накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

09:20 24.04.2017 Информация о происшествии поступила накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

Свыше 42 тысяч татарстанцев признаны инвалидами в 2016 году

Количество граждан, впервые направленных на освидетельствование, в Татарстане в последние годы снижается.

09:00 24.04.2017 Количество граждан, впервые направленных на освидетельствование, в Татарстане в последние годы снижается.

День рождения отмечает министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

Руководит министерством с 2014 года.

08:29 24.04.2017 Руководит министерством с 2014 года.

Служба безопасности Украины выложила в Сеть откровенное фото Лолиты

«Удачи!» – подписано под фото в официальном аккаунте СБУ в Twitter.

08:16 24.04.2017 «Удачи!» – подписано под фото в официальном аккаунте СБУ в Twitter.

Мэр Казани Ильсур Метшин отмечает день рождения

Ильсуру Раисовичу исполнилось 48 лет.

07:54 24.04.2017 Ильсуру Раисовичу исполнилось 48 лет.

Звезда мировой оперы Михаил Казаков даст концерт в Казани

Артист выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра народных инструментов РТ.

07:43 24.04.2017 Артист выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра народных инструментов РТ.