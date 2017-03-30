В Казани будет представлена выставка Третьяковской галереи «Гений века»

24 Апрель 2017 | новости

Крупнейший российский музей – Третьяковская галерея – и Государственный музей изобразительных искусств РТ открывают в Казани выставку шедевров своих экспонатов «Гений века». Из Третьяковской галереи в Казань приехало более восьмидесяти экспонатов - это семьдесят три живописных и восемь скульптурных произведений, сообщает ИА «Татар-инофрм».

Выставка - первый проект долгосрочной программы, в рамках которой пройдут крупные выставки проекты в Казани и в Москве. В начале апреля этого года Президент Республики Татарстана Рустам Минниханов встречался с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Тогда и были рассмотрены вопросы организации выставок шедевров Третьяковки и музея – заповедника «Казанский Кремль».

Подготовленная экспозиция – это история о поиске красоты в пространстве искусства, история об эстетических идеалах времени, о пробуждении ХХ столетия, бунтарского и многоликого, сообщается на сайте Казанского Кремля. Выставка включает первые имена художников и скульпторов прошлого столетия и охватывает период в несколько десятилетий (1900–1920-е годы). Это время, когда в искусстве сложилось невиданное разнообразие стилей, а М. Врубель, К. Коровин, М. Ларионов, П. Кончаловский создавали новые стилистические тенденции и направления, во многом определявшие картину своей эпохи. Так, например, «Провинциальная франтиха» (ГМИИ РТ, 1907) и «Провинциальный франт» (ГТГ, 1909) М. Ларионова впервые за многие годы будут показаны вместе. Выставка выводит на поверхность шедевры казанской и московской коллекций, ряд из которых часто экспонируются, а какие-то оказались незаслуженно забыты.

Специально было подготовлено иллюстрированное издание-каталог. Выставка открыта с 29 апреля по 27 сентября 2017 года в центре «Эрмитаж-Казань» на территории Казанского Кремля.