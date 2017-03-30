Семья Мухаматнуровых из Нижнего Искубаша нуждается в помощи неравнодушных жителей района

20 апреля в результате пожара сгорел дом, хозяйственные постройки Гафура Мухаматнурова из деревни Нижний Искубаш. На сегодняшний день семью с пятью детьми приютили соседи.
Семья нуждается в помощи неравнодушных жителей Кукморского района.
Реквизиты для оказания помощи:
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ
Банк получателя – Доп.офис №8610/0737 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка – 30101810600000000603
БИК банка – 049205603
Счет получателя – 42307810462000430647
Ф.И.О.получателя – МУХАМАТНУРОВ ГАФУР ВАКИФОВИЧ
РЕКВИЗИТЫ БАНКА ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ
SWIFT-code – SARRUMMNA1
Наименование банка - Доп.офис №8610/0737 ПАО Сбербанк
Местонахождение банка – п.г.т.Кукмор, ул.Ленина, 16
Счет получателя - 42307810462000430647
Ф.И.О.получателя – МУХАМАТНУРОВ ГАФУР ВАКИФОВИЧ