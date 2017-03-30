В турнире приняли участие команды из Кукмора, Богатых Сабов, Арска, Шуней, Мамадыша, Красных Полян. По результатам игр третье место заняла команда Арск, второе место – Шуни, победителями турнира стала команда Кукмор.
В Кукморе состоялся турнир по хоккею среди любительских команд (фото)
В Ледовом дворце «Олимп» состоялся турнир по хоккею среди любительских команд 45+.
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В Республике
НПФ публикуют годовую отчетность: эксперты рекомендуют смотреть на статистику за 5–8 лет
Высокая доходность за короткий период – еще не признак надежности фонда и эффективности вложения денег в него, полагают экономисты.
13:30 24.04.2017
Высокая доходность за короткий период – еще не признак надежности фонда и эффективности вложения денег в него, полагают экономисты.
13:30 24.04.2017
На полустрове Локомотив появится яхтенная марина в стилистике начала XX века
Строительство объекта обойдется в 1,5–2 млн рублей, оно начнется во второй половине 2017 года.
13:22 24.04.2017
Строительство объекта обойдется в 1,5–2 млн рублей, оно начнется во второй половине 2017 года.
13:22 24.04.2017
Казань не досчиталась туристов на майские праздники из-за роста цен на железнодорожные билеты
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов объяснил, что помешало привлечь больше гостей в столицу республики на предстоящие выходные.
13:09 24.04.2017
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов объяснил, что помешало привлечь больше гостей в столицу республики на предстоящие выходные.
13:09 24.04.2017
В Татарстане растет количество освидетельствований инвалидов на дому
В 2016 году число освидетельствованных на дому превысило 2,6 тыс., что на 26 процентов больше, чем три года назад.
12:51 24.04.2017
В 2016 году число освидетельствованных на дому превысило 2,6 тыс., что на 26 процентов больше, чем три года назад.
12:51 24.04.2017
Гены решают: до 90 процентов успеха в спорте зависит от таланта
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
Комплексная диагностика позволяет выявить предрасположенность человека к тому или иному виду спорта.
10:00 24.04.2017
В Казани стартовала акция «Георгиевская ленточка»
15 тыс. символов Победы и вечной памяти будут розданы на центральных улицах города до 9 Мая.
12:37 24.04.2017
15 тыс. символов Победы и вечной памяти будут розданы на центральных улицах города до 9 Мая.
12:37 24.04.2017
Минниханов: На финансирование программ НКО до 2020 года предусмотрено более 1 млрд рублей
В Казани началась работа форума активных граждан «Сообщество».
12:14 24.04.2017
В Казани началась работа форума активных граждан «Сообщество».
12:14 24.04.2017
В Казани «Форд» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
В результате ДТП пострадавший получил травму коленного сустава и перелом берцовой кости.
12:08 24.04.2017
В результате ДТП пострадавший получил травму коленного сустава и перелом берцовой кости.
12:08 24.04.2017
Ригель Низамов: Работа комиссии медико-судебной экспертизы максимально прозрачна
В целях противодействия коррупции введена электронная очередь, ведется аудио- и видеонаблюдение в ходе освидетельствования.
12:00 24.04.2017
В целях противодействия коррупции введена электронная очередь, ведется аудио- и видеонаблюдение в ходе освидетельствования.
12:00 24.04.2017
В Казани задержали пьяного несовершеннолетнего водителя
Водителя задержали возле дома №158 по Краснококшайской в пять утра.
11:54 24.04.2017
Водителя задержали возле дома №158 по Краснококшайской в пять утра.
11:54 24.04.2017
АО «Транснефть – Прикамье» провело день безопасности труда
Компания, учитывая специфику отрасли, уделяет пристальное внимание условиям безопасности на рабочих местах.
11:42 24.04.2017
Компания, учитывая специфику отрасли, уделяет пристальное внимание условиям безопасности на рабочих местах.
11:42 24.04.2017
Сергей Иванов: Загрузка отелей Казани на майские праздники составляет 70 – 80 процентов
Предполагается, что в летний сезон число туристов в Татарстана вырастет на 12 – 14 процентов.
11:31 24.04.2017
Предполагается, что в летний сезон число туристов в Татарстана вырастет на 12 – 14 процентов.
11:31 24.04.2017
Две студентки Казанского аграрного университета вышли в суперфинал конкурса «Королева леса»
В августе Азиза Фазылова и Гузель Габдрахманова представят Татарстан на итоговом шоу чемпионата «Лесоруб XXI века».
11:10 24.04.2017
В августе Азиза Фазылова и Гузель Габдрахманова представят Татарстан на итоговом шоу чемпионата «Лесоруб XXI века».
11:10 24.04.2017
Казань – третий город по популярности среди туристов на майские праздники
Для гостей столицы будут организованы гастрономический фестиваль, казанская велоночь и массовые флешмобы.
11:00 24.04.2017
Для гостей столицы будут организованы гастрономический фестиваль, казанская велоночь и массовые флешмобы.
11:00 24.04.2017
В Казани впервые проходит форум активных граждан «Сообщество»
Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах.
10:55 24.04.2017
Мероприятие проводится Общественной палатой России во всех федеральных округах.
10:55 24.04.2017
Рогозин: «У зеленодольских корабелов есть понимание, как делать свое дело в масштабах страны»
На заводе имени Горького дан старт следующему этапу строительства десятого малого ракетного корабля «Град» проекта 21631 для ВМС РФ.
10:55 24.04.2017
На заводе имени Горького дан старт следующему этапу строительства десятого малого ракетного корабля «Град» проекта 21631 для ВМС РФ.
10:55 24.04.2017
Рустам Минниханов согласовал Программу модернизации и укрепления первичного медицинского звена РТ
Программа предполагает капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием поликлиник в городах и районах республики.
10:47 24.04.2017
Программа предполагает капитальный ремонт и оснащение современным медицинским оборудованием поликлиник в городах и районах республики.
10:47 24.04.2017
В Татарстане среди причин первичной инвалидности на первом месте – злокачественные новообразования
44 процента первично признанных инвалидами из-за выявленных онкологических заболеваний – граждане трудоспособного возраста.
10:31 24.04.2017
44 процента первично признанных инвалидами из-за выявленных онкологических заболеваний – граждане трудоспособного возраста.
10:31 24.04.2017
Фото: В Нурлате водитель «Лады Приоры» сбил пешехода
ДТП произошло сегодня ночью на улице Линейная в пяти километрах от поста ПСЧ №125.
10:27 24.04.2017
ДТП произошло сегодня ночью на улице Линейная в пяти километрах от поста ПСЧ №125.
10:27 24.04.2017
Фото: В Казани в частном доме сгорел 65-летний мужчина
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
10:12 24.04.2017
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
10:12 24.04.2017
В Альметьевске пенсионера насмерть придавило кирпичами
Информация о происшествии поступила накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.
09:20 24.04.2017
Информация о происшествии поступила накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.
09:20 24.04.2017
Свыше 42 тысяч татарстанцев признаны инвалидами в 2016 году
Количество граждан, впервые направленных на освидетельствование, в Татарстане в последние годы снижается.
09:00 24.04.2017
Количество граждан, впервые направленных на освидетельствование, в Татарстане в последние годы снижается.
09:00 24.04.2017
День рождения отмечает министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова
Руководит министерством с 2014 года.
08:29 24.04.2017
Руководит министерством с 2014 года.
08:29 24.04.2017
Служба безопасности Украины выложила в Сеть откровенное фото Лолиты
«Удачи!» – подписано под фото в официальном аккаунте СБУ в Twitter.
08:16 24.04.2017
«Удачи!» – подписано под фото в официальном аккаунте СБУ в Twitter.
08:16 24.04.2017
Мэр Казани Ильсур Метшин отмечает день рождения
Ильсуру Раисовичу исполнилось 48 лет.
07:54 24.04.2017
Ильсуру Раисовичу исполнилось 48 лет.
07:54 24.04.2017
Звезда мировой оперы Михаил Казаков даст концерт в Казани
Артист выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра народных инструментов РТ.
07:43 24.04.2017
Артист выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра народных инструментов РТ.
07:43 24.04.2017
Третьяковка и Изомузей РТ представляют выставку «Гений века»
Подготовленная экспозиция – это история о поиске красоты в пространстве искусства, история об эстетических идеалах времени, о пробуждении ХХ столетия.
06:59 24.04.2017
Подготовленная экспозиция – это история о поиске красоты в пространстве искусства, история об эстетических идеалах времени, о пробуждении ХХ столетия.
06:59 24.04.2017
Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отмечает день рождения
Талия Минуллина является ответственным лицом от РТ по вопросам разработки и продвижения международных стандартов государственно-частного партнерства.
06:35 24.04.2017
Талия Минуллина является ответственным лицом от РТ по вопросам разработки и продвижения международных стандартов государственно-частного партнерства.
06:35 24.04.2017
Макрон выбился в лидеры на выборах Президента Франции
В настоящее время обработано 92 процента бюллетеней.
06:23 24.04.2017
В настоящее время обработано 92 процента бюллетеней.
06:23 24.04.2017
Порошенко поблагодарил Тиллерсона за «твердую и непреклонную позицию США» в поддержке Украины
Порошенко и Тиллерсон говорили об укреплении стратегического партнерства между Украиной и США.
06:11 24.04.2017
Порошенко и Тиллерсон говорили об укреплении стратегического партнерства между Украиной и США.
06:11 24.04.2017
«Казаки России» дадут концерт в Казани
Государственный театр танца из Липецка выступит на сцене Татгосфилармонии.
01:36 24.04.2017
Государственный театр танца из Липецка выступит на сцене Татгосфилармонии.
01:36 24.04.2017