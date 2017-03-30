Работающим пенсионерам в этом году обещают прибавку к пенсии

Пенсии работающих пенсионеров не повышали в 2016 году из-за сложностей федерального бюджета, но в этом году, возможно, их проиндексируют.
Этот вопрос поднял премьер-министр Дмитрий Медведев во время недавнего отчета перед Госдумой. Он поручил депутатам и министрам вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага, заявив, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт. Разговор на тему продолжился на Красноярском экономическом форуме.
По оценке главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, сейчас в России около 9,6 миллионов работающих пенсионеров. На индексацию пенсии им необходимо 200 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.