Работающим пенсионерам в этом году обещают прибавку к пенсии

24 Апрель 2017 | новости Печать

Работающим пенсионерам в этом году обещают прибавку к пенсии
Пенсии работающих пенсионеров  не повышали в  2016 году из-за сложностей федерального бюджета, но в этом году, возможно, их проиндексируют.
 
 
Этот вопрос поднял премьер-министр Дмитрий Медведев во время недавнего отчета перед Госдумой. Он поручил депутатам и министрам вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага,  заявив, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт.  Разговор на тему продолжился на  Красноярском экономическом форуме.
 
По  оценке главы  Пенсионного фонда России Антона Дроздова, сейчас в России около 9,6 миллионов  работающих пенсионеров.  На индексацию  пенсии  им необходимо 200 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.


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