Кукморский детский сад «Ромашка» стал лучшим билингвальным детским садом

24 Апрель 2017 | Тема дня Печать

Кукморский детский сад «Ромашка» стал лучшим билингвальным детским садом

С целью стимулирования повышения качества обучения детей дошкольного возраста государственным языкам Республики Татарстан, распространения положительного опыта работы образовательных организаций по данному направлению деятельности, популяризации государственных языков Республики Татарстан, выявления и поощрения образовательных организаций, обеспечивающих высокое качество билингвального образования дошкольников в апреле 2017 года был проведен республиканский конкурс на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад».

Всего в конкурсе приняли участие 105 дошкольных образовательных организаций республики. Конкурсная комиссия, с выездом непосредственно в каждое ДОО, изучив результаты работы ДОО с детьми, результативность работы педагогов по обучению детей, систему работы ДОО, определила 20 лучших билингвальных детских садов Республики Татарстан. 

В спортивном комплексе «Баскет-холл» в рамках Всероссийского форума родного языка состоялась церемония чествования обладателей гранта республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад - 2017». Кукмосркий детский сад «Ромашка» (заведующий Зиатдинова Гульназ Ринатовна, старший воспитатель Назипова Гульназ Миннеахатовна) - в числе победителей. Детский сад награжден Дипломом победителя Гранта «Лучший билингвальный детский сад», сертификатом на 500 тысяч рублей. Поздравляем!


 


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