24 апреля у нашей дорогой, любимой мамочки юбилей. От всей души поздравляем тебя, родная, с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
С любовью муж, дети, зять, невестка, внуки и внучка.
24 Апрель 2017 | Поздравляем! Печать
Поздравляем Андрееву Екатерину Михайловну с юбилеем – 55 лет!
24 апреля у нашей дорогой, любимой мамочки юбилей. От всей души поздравляем тебя, родная, с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
С любовью муж, дети, зять, невестка, внуки и внучка.
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