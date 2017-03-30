Поздравляем Андрееву Екатерину Михайловну с юбилеем – 55 лет!

В Республике

Свыше 42 тысяч татарстанцев признаны инвалидами в 2016 году

Количество граждан, впервые направленных на освидетельствование, в Татарстане в последние годы снижается.

09:00 24.04.2017 Количество граждан, впервые направленных на освидетельствование, в Татарстане в последние годы снижается.

День рождения отмечает министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

Руководит министерством с 2014 года.

08:29 24.04.2017 Руководит министерством с 2014 года.

Служба безопасности Украины выложила в Сеть откровенное фото Лолиты

«Удачи!» – подписано под фото в официальном аккаунте СБУ в Twitter.

08:16 24.04.2017 «Удачи!» – подписано под фото в официальном аккаунте СБУ в Twitter.

Мэр Казани Ильсур Метшин отмечает день рождения

Ильсуру Раисовичу исполнилось 48 лет.

07:54 24.04.2017 Ильсуру Раисовичу исполнилось 48 лет.

На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США

Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

11:45 21.04.2017 Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

Звезда мировой оперы Михаил Казаков даст концерт в Казани

Артист выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра народных инструментов РТ.

07:43 24.04.2017 Артист выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра народных инструментов РТ.

Третьяковка и Изомузей РТ представляют выставку «Гений века»

Подготовленная экспозиция – это история о поиске красоты в пространстве искусства, история об эстетических идеалах времени, о пробуждении ХХ столетия.

06:59 24.04.2017 Подготовленная экспозиция – это история о поиске красоты в пространстве искусства, история об эстетических идеалах времени, о пробуждении ХХ столетия.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отмечает день рождения

Талия Минуллина является ответственным лицом от РТ по вопросам разработки и продвижения международных стандартов государственно-частного партнерства.

06:35 24.04.2017 Талия Минуллина является ответственным лицом от РТ по вопросам разработки и продвижения международных стандартов государственно-частного партнерства.

Макрон выбился в лидеры на выборах Президента Франции

В настоящее время обработано 92 процента бюллетеней.

06:23 24.04.2017 В настоящее время обработано 92 процента бюллетеней.

Порошенко поблагодарил Тиллерсона за «твердую и непреклонную позицию США» в поддержке Украины

Порошенко и Тиллерсон говорили об укреплении стратегического партнерства между Украиной и США.

06:11 24.04.2017 Порошенко и Тиллерсон говорили об укреплении стратегического партнерства между Украиной и США.

«Казаки России» дадут концерт в Казани

Государственный театр танца из Липецка выступит на сцене Татгосфилармонии.

01:36 24.04.2017 Государственный театр танца из Липецка выступит на сцене Татгосфилармонии.

Михаил Дурненков в Казани: конфликт вокруг иммерсивного театра и жесткие разногласия с качаловцами

О том, как заявления московского драматурга на малой сцене Качаловского театра закончились столкновением мнений и горячими спорами.

21:56 23.04.2017 О том, как заявления московского драматурга на малой сцене Качаловского театра закончились столкновением мнений и горячими спорами.

Союз татарской молодежи Удмуртии принял участие в благотворительной акции «Неделя добра»

В ходе акции удалось собрать средства личной гигиены, а также более 11 тыс. рублей, на которые дополнительно были закуплены подгузники и салфетки.

18:24 23.04.2017 В ходе акции удалось собрать средства личной гигиены, а также более 11 тыс. рублей, на которые дополнительно были закуплены подгузники и салфетки.

«Рубин» сыграл с «Крыльями Советов» вничью

В матче 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов», ничья 0:0.

17:19 23.04.2017 В матче 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов», ничья 0:0.

Главный судья «Боев по правилам TNA» прокомментировал скандальный бой с участием Дастана Шаршеева

Боец из Киргизии, проиграв россиянину Антону Калинину по решению судей, не справился с эмоциями и устроил на ринге целое шоу.

15:57 23.04.2017 Боец из Киргизии, проиграв россиянину Антону Калинину по решению судей, не справился с эмоциями и устроил на ринге целое шоу.

Именные деревья в честь Натана Рахлина и Джаудата Файзи посадят в парке у Татгосфилармонии

Традиция началась осенью 2015 года с саженчев в честь Альхама Шакирова и Альфии Авзаловой.

15:46 23.04.2017 Традиция началась осенью 2015 года с саженчев в честь Альхама Шакирова и Альфии Авзаловой.

В Риге пройдет татаро-башкирский Сабантуй

Праздник состоится в центральном парке города «Верманский сад».

14:41 23.04.2017 Праздник состоится в центральном парке города «Верманский сад».

В Менделеевском районе в ДТП погибли два человека

На 24 километре трассы Елабуга – Ижевск столкнулись автомобили «Лада» и «Порш Кайен».

13:30 23.04.2017 На 24 километре трассы Елабуга – Ижевск столкнулись автомобили «Лада» и «Порш Кайен».

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин проведет совещание по вопросам выполнения предприятиями республики государственного оборонного заказа.

12:53 23.04.2017 Дмитрий Рогозин проведет совещание по вопросам выполнения предприятиями республики государственного оборонного заказа.

В Нижнекамском районе пенсионерка провалилась под лед

Спасатели доставили женщину на берег и передали медикам.

11:59 23.04.2017 Спасатели доставили женщину на берег и передали медикам.

Пожарные эвакуировали 6 человек из дома в Нижнекамске

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

10:28 23.04.2017 Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Филармонический джаз-оркестр Татарстана выступит в Москве

В Татарском культурном центре Москвы дадут концерт известные артисты республики.

10:07 23.04.2017 В Татарском культурном центре Москвы дадут концерт известные артисты республики.

Баянист Айдар Гайнуллин проведет «Весну Фест» в Москве

Музыкальный фестиваль с участием мировых звезд пройдет в театральном зале Московского международного дома музыки.

09:36 23.04.2017 Музыкальный фестиваль с участием мировых звезд пройдет в театральном зале Московского международного дома музыки.

Режиссер фильма «Мы из будущего» приедет в Казань

Сценарист, эксперт в области кино, продюсер Людмила Кукоба станет гостем сбора военно-спортивных организаций «Союз – наследники Победы».

08:50 23.04.2017 Сценарист, эксперт в области кино, продюсер Людмила Кукоба станет гостем сбора военно-спортивных организаций «Союз – наследники Победы».

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин отмечает день рождения

Равилю Калимулловичу исполняется 57 лет.

06:52 23.04.2017 Равилю Калимулловичу исполняется 57 лет.

В рамках Года экологии в Татарстане появятся 100 новых зеленых уголков

Среди детских садов и школ республики Министерством экологии и природных ресурсов объявлен конкурс.

23:48 22.04.2017 Среди детских садов и школ республики Министерством экологии и природных ресурсов объявлен конкурс.

В Набережных Челнах жители смогут бесплатно получить консультацию узких специалистов

В рамках акции «День здоровья» челнинцы пройдут осмотр онкологом, гинеколог-маммологом, эндокринологом, кардиологом и терапевтом.

23:25 22.04.2017 В рамках акции «День здоровья» челнинцы пройдут осмотр онкологом, гинеколог-маммологом, эндокринологом, кардиологом и терапевтом.

Ученые разработали самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.

22:22 22.04.2017 В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.

Определились победители второго этапа 1/8 финала «Боев по правилам TNA»

Пять боев из шести выиграли россияне.

22:00 22.04.2017 Пять боев из шести выиграли россияне.

Мухаметшин: Съезд народов показал, что в Татарстане народ консолидирован

В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.

21:42 22.04.2017 В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.