Поделился теплотой своей души

24 Апрель 2017 | Из ваших писем

Искупавшись вдоволь, решили вернуться домой. Но электричек, которые ездили до нас, уже не было. Оставались только пассажирские поезда. Хоть и ждали на вокзале, но, то ли потому, что расстояние было слишком близкое, билеты нам так и не продали. И все же мы, как только поезд остановился, зашли в один из вагонов и встали в тамбуре. Для нас это дело привычное, обычно, двадцать копеек за проезд отдавали проводнику. Но на этот раз нам не повезло: проводником был мужчина и, несмотря на нашу мольбу, он выгнал нас с поезда. Было около восьми вечера. На улице было темно и облачно. Нам ничего не оставалось, как возвращаться домой пешком. По обе стороны железной дороги тянулась посадка. Погода напоминала осеннюю: дул ветер, начал моросить дождь. Мы дрожали от холода, ведь были одеты в тоненькие летние платья. К тому же одна из подружек начала рассказывать страшилки: мол, кого-то бросили под поезд, а кого-то повесили прямо в этой посадке. От этого стало еще страшнее, и начала мерещиться всякая нечисть: казалось, будто за деревьями стоит кто-то. То ли от страха, то ли от холода начали стучать зубы.

Наконец-то, мы добрались до дома. Зашла домой и быстро юркнула под одеяло. Так и уснула.

С утра я не смогла встать на ноги.

Продолжение на страницах газеты "Трудовая слава".