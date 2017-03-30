Экология – не просто наука, а наша жизнь!

24 Апрель 2017 | Год экологии Печать

Экология – не просто наука, а наша жизнь!

Сегодня это еще и зона повышенной тревожности. С целью выявления степени осведомленности учащихся о главной проблеме XXI века, в школе был проведен опрос среди учащихся 7, 10 и 11 классов. Результаты приятно удивили. Учащиеся не только в курсе проблем, но и знают пути их решения. 

79 процентов опрошенных считают, что наиболее остро стоит проблема загрязнения атмосферы (из-за работы комбинатов, большого количества автомобилей и так далее). На втором месте стоит проблема загрязнения океанов; на третьем – вымирание животных. Затем следуют такие проблемы, как захоронение ядерных отходов, нерациональное использование природных ресурсов и переработка мусора. 

Учащиеся выделили и причины современных проблем окружающей среды. Особенно примечательным является тот факт, что на первое место учащиеся выдвинули отсутствие экологической культуры, отдав 68 процентов голосов. 50 процентов отметили такие причины, как массовое развитие промышленности и недостаточное финансирование проектов по утилизации мусора. Остальные считают, что причинами проблем окружающей среды являются развитие транспорта, глобализация и развитие военно-промышленного комплекса. 

Наиболее эффективными средствами в привлечении внимания к проблемам окружающей среды являются волонтерство, СМИ, а также митинги и демонстрации. Среди основных экологических проблем нашего района учащиеся выделили несанкционированные свалки, выхлопы промышленных предприятий, увеличение количества транспортных средств, отходы фабрик.

Пути решения экологических проблем ребята видят в организации массовых субботников, установке мусорных контейнеров, введении штрафов, применении электродвигателей либо экотранспорта, постройке очистных сооружений, производственных зданий в отдаленных от населения местах, введение уроков экологии и классных часов в образовательных учреждениях. 

В решении экологических вопросов со своей стороны ребята предлагают свое участие в митингах, флешмобах и волонтерских движениях, сбор макулатуры, посадку деревьев, агитацию в социальных сетях, а также предлагают жителям района покупать продукты в экоупаковках. Сегодня это ново, практично, выгодно, а главное - безвредно!

 

 

 

Наталья Муравьева,

 учитель биологии и географии

Кукморской средней школы №3


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