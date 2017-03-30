Молодая мама умерла после того, как на коже появились странные точки

23 Апрель 2017 | новости

У 24-летней Кассандры Кэмпбелл дела шли хорошо. У нее родился здоровый малыш. Она начала новую карьеру – работала вместе с отцом художником татуировок в штате Мичиган (США).

По завершению одного из рабочих дней Кассандра записалась к врачу, так как ее укусил жук. Ее быстро осмотрели, выписали антибиотики и отправили домой.

Приняв лекарство, Кассандра начала испытывать симптомы гриппа. Более того, по телу мгновенно распространилась сыпь.

Пару дней подряд женщина посещала отделение скорой помощи. Каждый раз Кассандру отправляли домой. Но потом ее мама получила тревожный звонок – дочь госпитализировали.

Сыпь ухудшалась с каждым часом, появились болезненные волдыри. Глаза опухли, а ноги перестали ходить.

Врачи не смогли выбрать правильную терапию – они ее лечили от ожогов. На то, чтобы выяснить настоящую причину ужасных симптомов, потребовался не один день.

В конечном итоге у Кассандры диагностировали редкий синдром, который вызывают антибиотики (пенициллин или бактрим).

Сегодня семья несчастной женщины делится своей историей, чтобы мы с вами были более осведомленными. То, что, по их мнению, было просто сыпью, привело к летальному исходу. Жизнь Кассандры оборвалась, когда ее ребенку было всего 3 недели.

Поделитесь этой историей с друзьями! Об редкой, но смертельной реакции на антибиотики очень важно знать!

http://www.mamadysh-rt.ru