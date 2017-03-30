Почти половина россиян в этом году не пойдут в отпуск

23 Апрель 2017 | новости Печать

Почти половина россиян в этом году не пойдут в отпуск
44% россиян в этом году по разным причинам не будут брать отпуск.
 
Таковы результаты исследования, проведенного сайтом Rabota.ru. В качестве основных причин граждане называют нехватку денег (37% опрошенных) и большой объем работы (8%).
 
Прошлый год ознаменовался оживлением рынка труда, приростом вакансий (примерно на 10%) и увеличением средних зарплат в ряде отраслей (прибавка составила около 4%), но россияне еще помнят кризис и держатся за рабочие места, пояснила изданию шеф-редактор портала Rabota.ru Анна Чуксеева. К тому же у большинства граждан есть кредитные обязательства, поэтому они готовы работать с удвоенным усердием.
 
В прошлом году о намерении не брать отпуск заявляли 48% жителей страны. В ходе опроса снова обнаружился небольшой процент работников, которые отдыхать просто не хотят, пишет газета.
 
Чаще всего среди трудоголиков встречаются руководители высшего звена или излишне ответственные сотрудники, которые считают, что весь рабочий процесс без них остановится.
 
В некоторых компаниях, преимущественно в небольших и работающих в регионах, отказ от отпуска поощряется работодателями. Обычно в таких случаях работает правило: ушел в отпуск - лишился места, сообщают newsru.com.


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