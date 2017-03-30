По подозрению в получении взятки задержан директор школы

Сотрудники МВД Татарстана задержали директора одного из учебных учреждений Казани по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Директора общеобразовательного учреждения сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 18 апреля 2017 года в своем рабочем кабинете сразу после того, как он получил 15 тысяч рублей.
По предварительным данным, подозреваемый получил взятку за перевод ученика одной из казанских школ в гимназию, которую он возглавляет.
По данному факту СУ СК России по РТ возбудило уголовное дело в отношении директора татарско–английской гимназии № 16 Казани 34-летнего Чингиза Латыпова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки должностным лицом».
Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без такового.
Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.