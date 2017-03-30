День донора прошел в Кукморской средней школе №3 (фото)

В Республике

Союз татарской молодежи Удмуртии принял участие в благотворительной акции «Неделя добра»

В ходе акции удалось собрать средства личной гигиены, а также более 11 тыс. рублей, на которые дополнительно были закуплены подгузники и салфетки.

18:24 23.04.2017 В ходе акции удалось собрать средства личной гигиены, а также более 11 тыс. рублей, на которые дополнительно были закуплены подгузники и салфетки.

«Рубин» сыграл с «Крыльями Советов» вничью

В матче 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов», ничья 0:0.

17:19 23.04.2017 В матче 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов», ничья 0:0.

Главный судья «Боев по правилам TNA» прокомментировал скандальный бой с участием Дастана Шаршеева

Боец из Киргизии, проиграв россиянину Антону Калинину по решению судей, не справился с эмоциями и устроил на ринге целое шоу.

15:57 23.04.2017 Боец из Киргизии, проиграв россиянину Антону Калинину по решению судей, не справился с эмоциями и устроил на ринге целое шоу.

Именные деревья в честь Натана Рахлина и Джаудата Файзи посадят в парке у Татгосфилармонии

Традиция началась осенью 2015 года с саженчев в честь Альхама Шакирова и Альфии Авзаловой.

15:46 23.04.2017 Традиция началась осенью 2015 года с саженчев в честь Альхама Шакирова и Альфии Авзаловой.

На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США

Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

11:45 21.04.2017 Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

В Риге пройдет татаро-башкирский Сабантуй

Праздник состоится в центральном парке города «Верманский сад».

14:41 23.04.2017 Праздник состоится в центральном парке города «Верманский сад».

В Менделеевском районе в ДТП погибли два человека

На 24 километре трассы Елабуга – Ижевск столкнулись автомобили «Лада» и «Порш Кайен».

13:30 23.04.2017 На 24 километре трассы Елабуга – Ижевск столкнулись автомобили «Лада» и «Порш Кайен».

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин проведет совещание по вопросам выполнения предприятиями республики государственного оборонного заказа.

12:53 23.04.2017 Дмитрий Рогозин проведет совещание по вопросам выполнения предприятиями республики государственного оборонного заказа.

В Нижнекамском районе пенсионерка провалилась под лед

Спасатели доставили женщину на берег и передали медикам.

11:59 23.04.2017 Спасатели доставили женщину на берег и передали медикам.

Пожарные эвакуировали 6 человек из дома в Нижнекамске

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

10:28 23.04.2017 Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Филармонический джаз-оркестр Татарстана выступит в Москве

В Татарском культурном центре Москвы дадут концерт известные артисты республики.

10:07 23.04.2017 В Татарском культурном центре Москвы дадут концерт известные артисты республики.

Баянист Айдар Гайнуллин проведет «Весну Фест» в Москве

Музыкальный фестиваль с участием мировых звезд пройдет в театральном зале Московского международного дома музыки.

09:36 23.04.2017 Музыкальный фестиваль с участием мировых звезд пройдет в театральном зале Московского международного дома музыки.

Режиссер фильма «Мы из будущего» приедет в Казань

Сценарист, эксперт в области кино, продюсер Людмила Кукоба станет гостем сбора военно-спортивных организаций «Союз – наследники Победы».

08:50 23.04.2017 Сценарист, эксперт в области кино, продюсер Людмила Кукоба станет гостем сбора военно-спортивных организаций «Союз – наследники Победы».

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин отмечает день рождения

Равилю Калимулловичу исполняется 57 лет.

06:52 23.04.2017 Равилю Калимулловичу исполняется 57 лет.

В рамках Года экологии в Татарстане появятся 100 новых зеленых уголков

Среди детских садов и школ республики Министерством экологии и природных ресурсов объявлен конкурс.

23:48 22.04.2017 Среди детских садов и школ республики Министерством экологии и природных ресурсов объявлен конкурс.

В Набережных Челнах жители смогут бесплатно получить консультацию узких специалистов

В рамках акции «День здоровья» челнинцы пройдут осмотр онкологом, гинеколог-маммологом, эндокринологом, кардиологом и терапевтом.

23:25 22.04.2017 В рамках акции «День здоровья» челнинцы пройдут осмотр онкологом, гинеколог-маммологом, эндокринологом, кардиологом и терапевтом.

Ученые разработали самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.

22:22 22.04.2017 В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.

Определились победители второго этапа 1/8 финала «Боев по правилам TNA»

Пять боев из шести выиграли россияне.

22:00 22.04.2017 Пять боев из шести выиграли россияне.

Мухаметшин: Съезд народов показал, что в Татарстане народ консолидирован

В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.

21:42 22.04.2017 В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.

Министр здравоохранения РТ распорядился обслуживать на дому колясочников с улицы Дубравная в Казани

Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.

21:40 22.04.2017 Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.

На службу ВМФ России поставят самую большую атомную подлодку в мире

Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».

21:18 22.04.2017 Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».

Владимир Васильев: «Татарстан имеет результаты, которыми гордится вся страна»

По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.

21:14 22.04.2017 По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.

В преддверии Дня Победы в прокуратуре РТ прошла встреча с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым

Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.

20:52 22.04.2017 Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.

Алексей Песошин: «Созвездие – Йолдызлык» дает путевку в жизнь

Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.

20:48 22.04.2017 Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.

В Германии успешно испытали летающий электромобиль вертикального взлета

Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.

20:31 22.04.2017 Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.

Президент РТ: 100-летие ТАССР сплотит татарстанцев и другие народы России

По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.

20:24 22.04.2017 По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.

Симфонический оркестр Татарстана выезжает в Москву

В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.

20:24 22.04.2017 В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.

Музей истории КФУ открыл археологическую выставку «На перепутье миров»

Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.

20:15 22.04.2017 Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.

Президент РТ поручил Правительству «взять в работу» все высказанные на Съезде народов предложения

Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.

20:13 22.04.2017 Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.

Фестиваль водных фонариков пройдет в Набережных Челнах

Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.

20:08 22.04.2017 Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.