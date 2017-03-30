День донора прошел в Кукморской средней школе №3 (фото)

День донора в России традиционно отмечают 20 апреля. Дата празднования приурочена к великому медицинскому событию — именно 20 апреля 1832 года ученый из Петербурга Андрей Вольф первым в мире сделал операцию по переливанию крови. Таким образом, он спас жизнь женщине после родов. В качестве донора тогда выступил ее муж. Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов россиян и всем им доноры дарят шанс на выздоровление.
Медсестра Кукморской средней школы №3 Нурзида Апарина провела лекторий для ребят о важности донорства, сообщила Наиля Шафигуллина.