В Кукморском реабилитационном центре прошел цикл экологических занятий «Зеленый подоконник» (фото)

23 Апрель 2017 | новости

Дети с радостью поставили себе цель - превратить наш центр в райский уголок и с энтузиазмом взялись за дело вместе с руководителем проекта и с родителями. Родители тоже охотно поддержали идею. Были закуплены семена красивых цветов, овощей, пряных трав.

Подготовка и посадка семян для ребят оказались очень захватывающим занятием. Посаженные с любовью семена не заставили себя долго ждать. Дети с удовольствием наблюдали за появлением всходов.

Каждое утро они подходили к подоконникам и наблюдали как не по дням, а по часам растут их детища. С охотой поливали их, убирали сорняки. И через некоторое время подоконники покрылись ярким зеленым ковром.

В эти выходные дни дети, участвовавшие в занятиях, собрались, чтобы обсудить результаты своего труда и дальнейшие действия по размещению рассады в теплицы реабилитационного центра.

Гульфия Яковлева, воспитатель