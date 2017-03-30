В Кукморе продолжается акция «Весенняя неделя добра»

В рамках добровольческий акции «Весенняя неделя добра» социальные работники отделения надомного социального обслуживания Центра «Тылсым» Альфия Исмагилова и Роза Саубанова совместно с волонтерами очистили сквер в деревне Верхний Искубаш.
23 Апрель 2017 | новости Печать
В рамках добровольческий акции «Весенняя неделя добра» социальные работники отделения надомного социального обслуживания Центра «Тылсым» Альфия Исмагилова и Роза Саубанова совместно с волонтерами очистили сквер в деревне Верхний Искубаш.
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