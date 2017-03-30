Судом установлено, что 14 ноября 2016 года подросток под угрозой расправы вымогал у другого несовершеннолетнего учащегося колледжа 4,5 тысячи рублей. Получив отказ, подросток избил его.
Свою вину он полностью признал.
Суд назначил несовершеннолетнему наказание на срок до одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Приговор суда вступил в законную силу.
В Кукморе за вымогательство осуждён несовершеннолетний
23 Апрель 2017 | Прокуратура Печать
Прокуратура Кукморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего учащегося колледжа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия).
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