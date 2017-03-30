В минувшее воскресенье в подростковом клубе «Ялкын» села Большой Кукмор состоялось первенство Республики Татарстан по киокусинкай каратэ, в котором приняли участие спортсмены из республик Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Кировской области и Пермского края.
В торжественном открытии турнира приняли участие заместитель руководителя Исполнительного комитета района Рузалия Галиева, прокурор района Ришат Шакиров, начальник районного Управления по делам моложеди и спорту Алмаз Галяветдинов.
Во вступительной речи прокурор района подчеркнул важность увлечения молодежи спортом. При этом философия каратэ основана на ненасилии. Отрадно то, что спортсмены наряду с приемами обучаются необходимости их применения лишь для самообороны, защиты семьи, друзей или в случае поддержки закона и порядка.
По окончании турнира победители и участники были награждены кубками и дипломами.
Прокурор Кукморского района принял участие в открытии первенства РТ по киокусинкай каратэ
23 Апрель 2017 | Прокуратура Печать
В минувшее воскресенье в подростковом клубе «Ялкын» села Большой Кукмор состоялось первенство Республики Татарстан по киокусинкай каратэ, в котором приняли участие спортсмены из республик Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Кировской области и Пермского края.
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