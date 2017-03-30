Прокурор Кукморского района принял участие в открытии первенства РТ по киокусинкай каратэ

В Республике

В рамках Года экологии в Татарстане появятся 100 новых зеленых уголков

Среди детских садов и школ республики Министерством экологии и природных ресурсов объявлен конкурс.

23:48 22.04.2017 Среди детских садов и школ республики Министерством экологии и природных ресурсов объявлен конкурс.

В Набережных Челнах жители смогут бесплатно получить консультацию узких специалистов

В рамках акции «День здоровья» челнинцы пройдут осмотр онкологом, гинеколог-маммологом, эндокринологом, кардиологом и терапевтом.

23:25 22.04.2017 В рамках акции «День здоровья» челнинцы пройдут осмотр онкологом, гинеколог-маммологом, эндокринологом, кардиологом и терапевтом.

Ученые разработали самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.

22:22 22.04.2017 В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.

Мухаметшин: Съезд народов показал, что в Татарстане народ консолидирован

В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.

21:42 22.04.2017 В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.

На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США

Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

11:45 21.04.2017 Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

Министр здравоохранения РТ распорядился обслуживать на дому колясочников с улицы Дубравная в Казани

Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.

21:40 22.04.2017 Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.

На службу ВМФ России поставят самую большую атомную подлодку в мире

Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».

21:18 22.04.2017 Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».

Владимир Васильев: «Татарстан имеет результаты, которыми гордится вся страна»

По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.

21:14 22.04.2017 По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.

В преддверии Дня Победы в прокуратуре Татарстана прошла встреча с Героем СССР Борисом Кузнецовым

Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.

20:52 22.04.2017 Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.

Алексей Песошин: «Созвездие – Йолдызлык» дает путевку в жизнь

Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.

20:48 22.04.2017 Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.

В Германии успешно испытали летающий электромобиль вертикального взлета

Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.

20:31 22.04.2017 Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.

Президент РТ: 100-летие ТАССР сплотит татарстанцев и другие народы России

По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.

20:24 22.04.2017 По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.

Симфонический оркестр Татарстана выезжает в Москву

В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.

20:24 22.04.2017 В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.

Музей истории КФУ открыл археологическую выставку «На перепутье миров»

Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.

20:15 22.04.2017 Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.

Президент РТ поручил Правительству «взять в работу» все высказанные на Съезде народов предложения

Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.

20:13 22.04.2017 Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.

Фестиваль водных фонариков пройдет в Набережных Челнах

Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.

20:08 22.04.2017 Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.

Президент РТ: Важно отметить единство религиозных лидеров по актуальным вопросам

Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов РТ.

20:00 22.04.2017 Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов РТ.

Исполнением Шестой «Трагической» симфонии Малера маэстро Сладковский завершил «Рахлинские сезоны»

При аншлаге Симфонический оркестр Татарстана подарил залу все четыре части легендарного сочинения.

19:56 22.04.2017 При аншлаге Симфонический оркестр Татарстана подарил залу все четыре части легендарного сочинения.

В разных городах мира стартовали «марши ученых»

Акция началась в Австралии и Новой Зеландии, ее поддержали ученые из Вашингтона, Вены, Лондона и других городов.

19:47 22.04.2017 Акция началась в Австралии и Новой Зеландии, ее поддержали ученые из Вашингтона, Вены, Лондона и других городов.

Запрет продажи вейпов лицам до 21 года внесли в российскую стратегию ЗОЖ

В Минздраве считают электронные сигареты серьезной угрозой для достижений реализации антитабачных мер.

19:35 22.04.2017 В Минздраве считают электронные сигареты серьезной угрозой для достижений реализации антитабачных мер.

Эксперты определили соцсеть с самой навязчивой рекламой

45 процентов опрошенных признали рекламные посты в Facebook максимально назойливыми.

19:20 22.04.2017 45 процентов опрошенных признали рекламные посты в Facebook максимально назойливыми.

Рустам Минниханов: В Татарстане развитие государственных и других языков стало приоритетом

Президент РТ отметил, что, направляя средства на развитие татарского языка, финансируется поддержка русского и родных языков других народов.

19:16 22.04.2017 Президент РТ отметил, что, направляя средства на развитие татарского языка, финансируется поддержка русского и родных языков других народов.

В Высокогорском районе откроют новый музей Салиха Сайдашева

Музей существовал и раньше, он был открыт в 1970 году.

19:10 22.04.2017 Музей существовал и раньше, он был открыт в 1970 году.

ГИБДД: Во время Кубка конфедераций будем работать жестко

Пристальное внимание сотрудники ДПС уделят битым бамперам и неоплаченным штрафам.

18:50 22.04.2017 Пристальное внимание сотрудники ДПС уделят битым бамперам и неоплаченным штрафам.

Ученые заявили о пагубности белого вина для женщин

У употребляющих белое вино женщин чаще встречается заболевание под названием розацеа.

18:44 22.04.2017 У употребляющих белое вино женщин чаще встречается заболевание под названием розацеа.

Совфед: Россия может поставлять ПВО в Сирию в приоритетном порядке

По словам Озерова, если решение о поставке будет принято, в нем не будет ничего сверхординарного.

18:31 22.04.2017 По словам Озерова, если решение о поставке будет принято, в нем не будет ничего сверхординарного.

Минниханов поблагодарил многонациональный народ Татарстана за процветание республики

По словам Президента РТ, все достигнутое республикой – результат кропотливого труда представителей самых разных национальностей.

18:17 22.04.2017 По словам Президента РТ, все достигнутое республикой – результат кропотливого труда представителей самых разных национальностей.

Министр национальной политики Удмуртии: Удмурты в Татарстане чувствуют себя комфортно

Лариса Буранова поделилась с ИА «Татар-информ» впечатлениями о III Съезде народов Татарстана.

18:02 22.04.2017 Лариса Буранова поделилась с ИА «Татар-информ» впечатлениями о III Съезде народов Татарстана.

В Елабуге прошло «Поэтическое собрание» с участием поэтов фестиваля «Ладомир»

В ходе «Поэтического собрания» говорили о роли поэзии в истории и культуре России.

17:50 22.04.2017 В ходе «Поэтического собрания» говорили о роли поэзии в истории и культуре России.

ГИБДД совместно с УЭБиПК МВД по РТ проводят оперативные мероприятия против стихийных перевозчиков

Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организующих нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.

17:40 22.04.2017 Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организующих нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.