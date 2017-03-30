Гороскоп на 22 апреля: Львы будут охотиться на возлюбленных, а Скорпионы – за нахальными выскочками

23 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 22 апреля: Львы будут охотиться на возлюбленных, а Скорпионы – за нахальными выскочками

ОВЕН

Взгляды Овна будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Овну будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Овен по своей воле влезать будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.

ТЕЛЕЦ

В голову Тельца может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея. И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Тельцу и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы способны показать в своих делах очень неплохие результаты. Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Близнецы могут испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема. Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

РАК

Девизом дня у Рака станет: «Быстрее, выше, сильнее!» Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Рака все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Раку ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!

Именинники 23 апреля:

 

 

• Александр • Григорий • Максим • Терентий

• Федор • Фома /перемещ./ • Яков

ЛЕВ

В душе Льва проснется Отелло. Весь день поведение любимого человека будет казаться Льву подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.

ДЕВА

Творческий потенциал Девы достигнет максимума. В этот день ей не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. У Девы есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

ВЕСЫ

Перед Весами редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Весам захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.

СКОРПИОН

Ничто не сможет испортить Скорпиону настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Скорпиона на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более что талантов у Скорпиона из-за них меньше не станет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Стрельцов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа будут склонять Стрельца к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!

КОЗЕРОГ

Козерог рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Козерогу полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.

ВОДОЛЕЙ

Водолей рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Водолею следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Народные приметы

 

Не начинай работу в воскресенье, а то забудешь все. 

Чихнешь в воскресенье — к гостям.

 

РЫБЫ

Рыбы могут осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.

ampravda


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