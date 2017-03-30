Более 70 молодых ребят Кукморского района скоро станут солдатами

На днях члены призывной комиссии под руководством заместителя главы района Равии Каримуллиной пообщались с будущими солдатами. Образование призывников, планы на будущее, семейное положение, вопросы дисциплины – ничего не осталось без внимания. Также им была названа приблизительная дата получения повестки.
- В этом году я оканчиваю Казанский медицинский колледж. После сдачи экзаменов и получения диплома пойду служить в армию. Хотелось бы попасть в воинскую часть города Адлер. Один год – это немного, поэтому хочется скорее выполнить свой долг перед Родиной, - говорит Руслан Галимов из Кукмора.
Айрат Зиятдинов, окончив Казанский политехнический колледж, освоил специальность электрогазосварщика. И спорт, оказывается, любит.
- Я бы хотел служить в одной из воинских частей на юге страны или воздушно-десантных войсках. Быть может, моя мечта сбудется, - говорит он.
Айнур и Ильнур Зиятдиновы из Сардекбаша – близнецы. И их брат Ильназ в настоящее время находится в армии: служит в военно-морском флоте в городе Ейск Краснодарского края. По телефону мы связались с родителями ребят.
- Воспитали троих сыновей. Старшего сына проводили в армию в ноябре прошлого года. Сейчас же близнецам пришло время служить, - говорит Гульнар ханум. – Все трое получили образование в Казанском строительном колледже и успели немного поработать в строительной организации. Айнуру и Ильнуру повестка пришла на 14 мая. Нелегко отпускать детей из родного дома, сердце терзается. Но служба в армии – главный долг мужчины. Отслужившему в армии человеку, думаю, и на работу легче устроиться. Хоть мы и не можем поехать к Ильназу из-за дальнего расстояния, но каждую неделю разговариваем по телефону. Главное, пусть будут живы и здоровы.
Получать Благодарственные письма от командиров части, где служит их сын – для родителей большая гордость. Вот и Альбина Аглямова из Верхнего Арбаша, Гульсина и Марсель Ахметшины из деревни Кара-Елга пришли в редакцию поделиться своей радостью.
Их сыновья Алмаз и Расуль служат в ракетных войсках и артиллерии в городе Валдай Новгородской области.
– Слава Богу, переписываемся, созваниваемся. Никогда не жалуются на питание, дисциплину, наоборот, всем довольны. Получили даже Благодарственные письма от командира части. В них говорится: «Ваш сын умный, воспитанный молодой человек. Он служит Родине честно и добросовестно, своей образцовой службой и примерным поведением заслужил уважение у командиров и товарищей. Выражаем вам глубокую признательность за хорошее воспитание сына». Читать такие слова о своем сыне – большая гордость для родителей!
Наиль ГАПТРАУПОВ, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата района:
- Почти все призывники – ребята с высшим и средним профессиональным образованием, у многих есть водительские удостоверения. Особенно много оканчивающих Кукморский аграрный колледж. Ребята будут проходить службу в воинских частях Дальнего Востока, Читы, Владикавказа и других. В подшефную воинскую часть нашего района в город Нарофоминск Подмосковья планируется отправить 24 призывника.