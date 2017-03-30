Более 70 молодых ребят Кукморского района скоро станут солдатами

23 Апрель 2017 | Жизнь района

В военкоматах идет весенняя призывная кампания. Более 70 молодых ребят района, годных по состоянию здоровья, скоро станут солдатами. По словам военного комиссара Равиля Гафиева, первая отправка состоялась 18 апреля. Семеро парней этой группы будут отправлены в воинские части Пензы, Брянска, Дальнего Востока и Казани.

На днях члены призывной комиссии под руководством заместителя главы района Равии Каримуллиной пообщались с будущими солдатами. Образование призывников, планы на будущее, семейное положение, вопросы дисциплины – ничего не осталось без внимания. Также им была названа приблизительная дата получения повестки.

- В этом году я оканчиваю Казанский медицинский колледж. После сдачи экзаменов и получения диплома пойду служить в армию. Хотелось бы попасть в воинскую часть города Адлер. Один год – это немного, поэтому хочется скорее выполнить свой долг перед Родиной, - говорит Руслан Галимов из Кукмора.

Айрат Зиятдинов, окончив Казанский политехнический колледж, освоил специальность электрогазосварщика. И спорт, оказывается, любит.

- Я бы хотел служить в одной из воинских частей на юге страны или воздушно-десантных войсках. Быть может, моя мечта сбудется, - говорит он.

Айнур и Ильнур Зиятдиновы из Сардекбаша – близнецы. И их брат Ильназ в настоящее время находится в армии: служит в военно-морском флоте в городе Ейск Краснодарского края. По телефону мы связались с родителями ребят.

- Воспитали троих сыновей. Старшего сына проводили в армию в ноябре прошлого года. Сейчас же близнецам пришло время служить, - говорит Гульнар ханум. – Все трое получили образование в Казанском строительном колледже и успели немного поработать в строительной организации. Айнуру и Ильнуру повестка пришла на 14 мая. Нелегко отпускать детей из родного дома, сердце терзается. Но служба в армии – главный долг мужчины. Отслужившему в армии человеку, думаю, и на работу легче устроиться. Хоть мы и не можем поехать к Ильназу из-за дальнего расстояния, но каждую неделю разговариваем по телефону. Главное, пусть будут живы и здоровы.

Получать Благодарственные письма от командиров части, где служит их сын – для родителей большая гордость. Вот и Альбина Аглямова из Верхнего Арбаша, Гульсина и Марсель Ахметшины из деревни Кара-Елга пришли в редакцию поделиться своей радостью.

Их сыновья Алмаз и Расуль служат в ракетных войсках и артиллерии в городе Валдай Новгородской области.

– Слава Богу, переписываемся, созваниваемся. Никогда не жалуются на питание, дисциплину, наоборот, всем довольны. Получили даже Благодарственные письма от командира части. В них говорится: «Ваш сын умный, воспитанный молодой человек. Он служит Родине честно и добросовестно, своей образцовой службой и примерным поведением заслужил уважение у командиров и товарищей. Выражаем вам глубокую признательность за хорошее воспитание сына». Читать такие слова о своем сыне – большая гордость для родителей!

Наиль ГАПТРАУПОВ, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата района:

- Почти все призывники – ребята с высшим и средним профессиональным образованием, у многих есть водительские удостоверения. Особенно много оканчивающих Кукморский аграрный колледж. Ребята будут проходить службу в воинских частях Дальнего Востока, Читы, Владикавказа и других. В подшефную воинскую часть нашего района в город Нарофоминск Подмосковья планируется отправить 24 призывника.