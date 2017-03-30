Кукморяне: «Старые автобусы портят вид улиц»

23 Апрель 2017 | Хочу сказать!

Мне 91 год, но я до сих пор всем интересуюсь. На днях Кукмор получил статус города. Наш поселок этого достоин. С каждым годом благоустраиваются улицы, летом Кукмор утопает в цветах, строятся тротуары. По улицам разъезжают роскошнее одна другой автомобили. И этот прекрасный вид портит только одно: курсирующие по поселку автобусы очень старые, на некоторых даже видна ржавчина. Понимаю, что на покупку новых автобусов нужны немалые деньги, на это, наверное, нет возможности. Но можно ведь их хотя бы покрасить, только на это, думаю, средства найдутся.