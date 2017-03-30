В Кукморе полицейские начали охоту на курильщиков

23 Апрель 2017 | Тема дня

Ох, уж эти любители покурить! В некоторых подъездах многоэтажных домов стоит такой дым от сигарет, хоть «топор вешай». Мало того, что сами травятся, так ведь они наносят вред и здоровью окружающих. На днях во время рейда, организованного совместно с участковыми инспекторами отдела внутренних дел Ильнуром Курбангалиевым, Алексеем Трошевым и стажером Ришатом Гараевым, нам пришлось услышать довольно много жалоб в адрес курильщиков.

- Спокойно курят в коридоре. И замечание им делали, и полицию вызывали – все без толку. Они нашустрились: только заприметят, как участковый инспектор заходит в подъезд, так от них уже, считай, и след простыл. Запах дыма проникает через щели двойной двери в квартиру. Иногда приходится с утра до вечера проветривать комнаты. Мы ведь – люди пожилые, остаток жизни хочется прожить в спокойствии, - всплакнула пожилая жительница одного из домов по улице Нур Баяна.

И у домкома дома 35 той же улицы Диляры Зиятдиновой к инспекторам накопилось много жалоб:

- Я уже и не знаю, как бороться с курящими в коридоре. Они спокойно дымят даже в присутствии маленьких детей, - с болью говорит она. Особенно жалко техничку: «Весь пол обплеван, окурки бросают где попало. Я не хочу за ними убирать», - говорит она. Не знаю, что и сказать, видимо им комфортно жить в грязи. Участковый инспектор всегда приходит, проводит проверки. Но они не понимают ….

И инспекторы говорят: «Среди них есть те, которые и не переживают, даже если составляем на них 5-6 протоколов за несколько дней подряд». Могут ведь взять какую-нибудь посудку для окурков или пепельницу, выйти на балкон и курить хоть целыми днями. Слово никто не скажет, и настроение не испортится, и штраф платить не надо!

- Как известно, курить запрещено в подъездах, территориях вокзала, школ, медицинских и культурных учреждений, детских садов, общественного питания, остановок. По закону предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Нынче на нарушителей этого закона составлено 47 протоколов, - говорит старший участковый инспектор Ильнур Курбангалиев. – Также следует отметить: каким бы ни было нарушение, каждый считает себя правым. «Вон преступников ловите, ни за что к нам пристаете, штрафы выписываете», - слышать подобные слова стало для нас привычным делом. Но инспектор зря к ответственности привлекать не станет. Каждый нарушитель должен отвечать по закону.

Во время рейда были составлены 3 протокола на курящих на территории Центральной районной больницы и 2 - на железнодорожном вокзале. Курящий прямо у входа на вокзал мужчина оказался жителем Вятских Полян.

- Я и не слышал о таком законе. Теперь буду знать, буду курить только в положенном месте, - спокойно сказал он.

А вот мужчина, куривший в одном из подъездов дома по улице Ленина поселка, поднял шум. Особенно жалко было мальчика, которому приходилось дышать этим зловонным дымом. А отец разозлился…

- Я же не могу держать маленького сына под дождем. Нигде не работаю, откуда взять денег на штраф? Я на вас еще жалобу напишу, - после таких неприятных высказываний он все-таки расписался в протоколе. Только вот оплатит ли? Впрочем, это дело каждого, когда-нибудь все равно платить придется.

Если гуляя по улице, посмотреть на землю, то диву даешься такому большому количеству окурков. Ведь некоторые курильщики, проходя мимо мусорных урн, бросают окурки прямо на землю. Кроме как невоспитанностью и нелепостью это и не назовешь!

По статистике в мире курят 1,1 миллиарда людей. Кроме того 3,5 миллиона людей ежегодно умирают из-за пагубных привычек.

В Италии штраф за курение в неположенном месте составляет не менее 500 евро, в Америке – не менее 50-250 долларов. А вот в Греции полагается не только штраф, возможно также лишение свободы на срок до трех месяцев.