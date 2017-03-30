Сотрудники Краеведческого музея приняли участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра». В ходе акции «Экологический уикенд» работники приняли участие в расчистке территории Парка культуры и отдыха имени Атласа Булатова.
Работники Кукморского краеведческого музея приняли участие в акции «Экологический уикенд»
22 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
Ученые разработали самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.
22:22 22.04.2017
В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.
22:22 22.04.2017
Мухаметшин: Съезд народов показал, что в Татарстане народ консолидирован
В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.
21:42 22.04.2017
В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.
21:42 22.04.2017
Министр здравоохранения РТ распорядился обслуживать на дому колясочников с улицы Дубравная в Казани
Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.
21:40 22.04.2017
Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.
21:40 22.04.2017
На службу ВМФ России поставят самую большую атомную подлодку в мире
Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».
21:18 22.04.2017
Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».
21:18 22.04.2017
На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Владимир Васильев: «Татарстан имеет результаты, которыми гордится вся страна»
По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.
21:14 22.04.2017
По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.
21:14 22.04.2017
В преддверии Дня Победы в прокуратуре Татарстана прошла встреча с Героем СССР Борисом Кузнецовым
Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.
20:52 22.04.2017
Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.
20:52 22.04.2017
Алексей Песошин: «Созвездие – Йолдызлык» дает путевку в жизнь
Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.
20:48 22.04.2017
Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.
20:48 22.04.2017
В Германии успешно испытали летающий электромобиль вертикального взлета
Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.
20:31 22.04.2017
Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.
20:31 22.04.2017
Президент РТ: 100-летие ТАССР сплотит татарстанцев и другие народы России
По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.
20:24 22.04.2017
По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.
20:24 22.04.2017
Симфонический оркестр Татарстана выезжает в Москву
В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.
20:24 22.04.2017
В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.
20:24 22.04.2017
Музей истории КФУ открыл археологическую выставку «На перепутье миров»
Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.
20:15 22.04.2017
Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.
20:15 22.04.2017
Президент РТ поручил Правительству «взять в работу» все высказанные на Съезде народов предложения
Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.
20:13 22.04.2017
Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.
20:13 22.04.2017
Фестиваль водных фонариков пройдет в Набережных Челнах
Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.
20:08 22.04.2017
Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.
20:08 22.04.2017
Президент РТ: Важно отметить единство религиозных лидеров по актуальным вопросам
Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов РТ.
20:00 22.04.2017
Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов РТ.
20:00 22.04.2017
Исполнением Шестой «Трагической» симфонии Малера маэстро Сладковский завершил «Рахлинские сезоны»
При аншлаге Симфонический оркестр Татарстана подарил залу все четыре части легендарного сочинения.
19:56 22.04.2017
При аншлаге Симфонический оркестр Татарстана подарил залу все четыре части легендарного сочинения.
19:56 22.04.2017
В разных городах мира стартовали «марши ученых»
Акция началась в Австралии и Новой Зеландии, ее поддержали ученые из Вашингтона, Вены, Лондона и других городов.
19:47 22.04.2017
Акция началась в Австралии и Новой Зеландии, ее поддержали ученые из Вашингтона, Вены, Лондона и других городов.
19:47 22.04.2017
Запрет продажи вейпов лицам до 21 года внесли в российскую стратегию ЗОЖ
В Минздраве считают электронные сигареты серьезной угрозой для достижений реализации антитабачных мер.
19:35 22.04.2017
В Минздраве считают электронные сигареты серьезной угрозой для достижений реализации антитабачных мер.
19:35 22.04.2017
Эксперты определили соцсеть с самой навязчивой рекламой
45 процентов опрошенных признали рекламные посты в Facebook максимально назойливыми.
19:20 22.04.2017
45 процентов опрошенных признали рекламные посты в Facebook максимально назойливыми.
19:20 22.04.2017
Рустам Минниханов: В Татарстане развитие государственных и других языков стало приоритетом
Президент РТ отметил, что, направляя средства на развитие татарского языка, финансируется поддержка русского и родных языков других народов.
19:16 22.04.2017
Президент РТ отметил, что, направляя средства на развитие татарского языка, финансируется поддержка русского и родных языков других народов.
19:16 22.04.2017
В Высокогорском районе откроют новый музей Салиха Сайдашева
Музей существовал и раньше, он был открыт в 1970 году.
19:10 22.04.2017
Музей существовал и раньше, он был открыт в 1970 году.
19:10 22.04.2017
ГИБДД: Во время Кубка конфедераций будем работать жестко
Пристальное внимание сотрудники ДПС уделят битым бамперам и неоплаченным штрафам.
18:50 22.04.2017
Пристальное внимание сотрудники ДПС уделят битым бамперам и неоплаченным штрафам.
18:50 22.04.2017
Ученые заявили о пагубности белого вина для женщин
У употребляющих белое вино женщин чаще встречается заболевание под названием розацеа.
18:44 22.04.2017
У употребляющих белое вино женщин чаще встречается заболевание под названием розацеа.
18:44 22.04.2017
Совфед: Россия может поставлять ПВО в Сирию в приоритетном порядке
По словам Озерова, если решение о поставке будет принято, в нем не будет ничего сверхординарного.
18:31 22.04.2017
По словам Озерова, если решение о поставке будет принято, в нем не будет ничего сверхординарного.
18:31 22.04.2017
Минниханов поблагодарил многонациональный народ Татарстана за процветание республики
По словам Президента РТ, все достигнутое республикой – результат кропотливого труда представителей самых разных национальностей.
18:17 22.04.2017
По словам Президента РТ, все достигнутое республикой – результат кропотливого труда представителей самых разных национальностей.
18:17 22.04.2017
Министр национальной политики Удмуртии: Удмурты в Татарстане чувствуют себя комфортно
Лариса Буранова поделилась с ИА «Татар-информ» впечатлениями о III Съезде народов Татарстана.
18:02 22.04.2017
Лариса Буранова поделилась с ИА «Татар-информ» впечатлениями о III Съезде народов Татарстана.
18:02 22.04.2017
В Елабуге прошло «Поэтическое собрание» с участием поэтов фестиваля «Ладомир»
В ходе «Поэтического собрания» говорили о роли поэзии в истории и культуре России.
17:50 22.04.2017
В ходе «Поэтического собрания» говорили о роли поэзии в истории и культуре России.
17:50 22.04.2017
ГИБДД совместно с УЭБиПК МВД по РТ проводят оперативные мероприятия против стихийных перевозчиков
Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организующих нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.
17:40 22.04.2017
Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организующих нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.
17:40 22.04.2017
Президент РТ: Татарстан всегда отстаивал тезис, что Россия сильна сильными регионами
В Казани прошел III Съезд народов Татарстана.
17:36 22.04.2017
В Казани прошел III Съезд народов Татарстана.
17:36 22.04.2017
Падалка заявил о решении покинуть отряд космонавтов
Ранее Падалка говорил, что в следующем полете планирует побить собственный рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите.
17:28 22.04.2017
Ранее Падалка говорил, что в следующем полете планирует побить собственный рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите.
17:28 22.04.2017
Появилось видео с места ликвидации двоих боевиков в Ставропольском крае
Ликвидированные боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
17:11 22.04.2017
Ликвидированные боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
17:11 22.04.2017