10 ошибок в питании, которые замедляют ваш обмен веществ и приводят к лишнему весу

22 Апрель 2017 | новости Печать

10 ошибок в питании, которые замедляют ваш обмен веществ и приводят к лишнему весу

То, что обмен веществ замедляется с возрастом, является известным фактом. Среднестатистическая женщина каждый год своей зрелой жизни набирает 200 лишних граммов. Этой незначительной цифры достаточно, чтобы к 50-летию набрать целых 18 нежелательных килограммов.

А если женщина не борется с перепадами гормонов, потерей мышечной массы и стрессом, который замедляет метаболизм, эта цифра может увеличиться вдвое. Но лишнего веса можно избежать, просто не допуская 10 распространенных ошибок в питании.

Ошибка №1: Вы употребляете недостаточно калорий

Многие считают, что для того, чтобы сбросить лишний вес, нужно максимально сократить потребление калорий. И это главная ошибка: калории действительно нужно урезать, но вы не должны голодать! Иначе ваш организм будет испытывать стресс от несоответствия расходуемых и потребляемых калорий и будет откладывать их про запас на ваших боках.

Диетологи советуют есть по мере появления чувства голода. Здоровые перекусы каждые 3–4 часа не позволят вам проголодаться и сорваться на обильный ужин вечером.

Ошибка №2: Вы избегаете кофеина

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, поэтому ежедневное употребление чашечки кофе может ускорить ваш обмен веществ на 5–8 процентов. А это 98–174 калории в день. А вот крепкий чай может повысить ваш метаболизм на целых 12%. Кроме того, чай содержит антиоксиданты, замедляющие процесс старения.

Ошибка №3: Вы употребляете белые углеводы

Перейдите на изделия из муки грубого помола и цельнозерновые злаки. Они содержат большее количество клетчатки, которая может ускорить ваш метаболизм даже на 30%. Ученые рекомендуют употреблять 25 граммов клетчатки в день —  это примерно 3 порции фруктов и овощей.

Ошибка №4: Вы пьете воду комнатной температуры

Немецкие ученые выяснили, что 6 стаканов холодной воды в день помогут сжигать около 50 калорий. Одного этого достаточно, чтобы сбросить более 2 килограмм за год!

Ошибка №5: Ваша пища содержит множество пестицидов

Исследование канадских ученых показало, что люди, которые употребляют большое количество продуктов, содержащих хлорорганические соединения (токсины выделяемые пестицидами), подвержены существенному замедлению метаболизма. Причиной может быть то,  что токсины мешают процессу сжигания жиров. Другие исследования показывают, что пестициды могут вызвать набор лишнего веса. Поэтому постарайтесь выбирать органические продукты.

Ошибка №6: В вашей диете не хватает белка

Убедитесь, что вы употребляете достаточно белка, который необходим для поддержания тонуса мышц. Кроме продуктов животного происхождения, белок находится в орехах и некоторых видах круп.

Ошибка №7: Вы употребляете недостаточно железа

Богатые железом продукты необходимы для насыщения клеток кислородом, что, в свою очередь, стимулирует сжигание лишнего жира. Каждый месяц женщины теряют много магния во время менструаций. Поэтому если вы не восполняете потери этого микроэлемента в организме, вы рискуете стать вялой и с замедленным метаболизмом. Магний содержится в шпинате, гречневой крупе и гранатовом соке.

Ошибка №8: Вам не хватает витамина D

Этот витамин необходим для подержания обмена веществ и развития мышечной массы. К сожалению, исследования показывают, что только 4% людей употребляют его достаточно. Лосось, тунец, креветки и сыр тофу – основные источники витамина D.

Ошибка №9: Вы употребляете слишком много алкоголя

Когда вы употребляете алкоголь, ваш организм начинает сжигать жиры медленнее, чем обычно. К тому же, алкоголь очень калорийный. Бокал красного вина несколько раз в неделю не повредит вашему здоровью, но от остальных алкогольных напитков лучше отказаться.

Ошибка №10: Вы употребляете недостаточно молокопродуктов

Большинство ученых соглашается с тем, что дефицит кальция может привести к замедлению метаболизма. Другие же исследования показывают, что употребление кальция из молокопродуктов с низким содержанием жира может снизить усвоение жира из других продуктов.

Вот примерный дневной рацион для сжигания калорий:

  • 7:00. Начните свой день с йогурта и фруктов на завтрак.
  • 10:00. Чашечка кофе или крепкого чая наполнит вас бодростью.
  • 12:00. Порция салата даст вам необходимую дневную дозу клетчатки.
  • 14:00. Выпейте большой стакан воды. Вам нужно пить как минимум 6–8 стаканов воды в день.
  • 16:00. Перекусите виноградом или другими фруктами.
  • 19:00. Филе лосося или куриные грудки — дневная доза белка на ужин.
  • 21:00. Стакан горячего молока со специями — залог крепкого сна и достатка кальция.
  • 23:00. Сладких снов!

Как видите, для того, чтобы похудеть, вовсе не обязательно сидеть на изнурительных диетах. Достаточно просто знать несколько правил здорового и сбалансированного питания!

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По материалам: prevention.com
Перевод и адаптация: Маркетиум


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