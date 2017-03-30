22 Апрель 2017 | новости

В России разрешат не платить за услуги ЖКХ при отсутствии данных в ГИС.

С 1 января в России заработает законодательная норма, мотивирующая участников рынка услуг ЖКХ размещать информацию в специализированной системе «ГИС ЖКХ». Согласно ей, если участник рынка не разместил информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить за услуги.

«1 июля 2017 года — это срок, когда для всех наступает обязанность размещения информации (в системе «ГИС ЖКХ»), а 1 января 2018 года — срок наступления ответственности: как административной — за неразмещение информации для органов власти и участников рынка, так и «экономической мотивации».

Если вы участник рынка и не разместили информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить», — сообщил заместитель главы Минсвязи РФ Михаил Евраев.

Он отметил, что граждане могут не оплачивать коммунальные услуги до тех пор, пока ответственная организация не внесет сведения, сообщает «Интерфакс»

Ранее сообщалось, что 2016 году российские регионы провалили планы по капремонту из-за неэффективных чиновников.