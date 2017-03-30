В России разрешат не платить за услуги ЖКХ

22 Апрель 2017 | новости Печать

В России разрешат не платить за услуги ЖКХ

В России разрешат не платить за услуги ЖКХ при отсутствии данных в ГИС.

С 1 января в России заработает законодательная норма, мотивирующая участников рынка услуг ЖКХ размещать информацию в специализированной системе «ГИС ЖКХ». Согласно ей, если участник рынка не разместил информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить за услуги.
«1 июля 2017 года — это срок, когда для всех наступает обязанность размещения информации (в системе «ГИС ЖКХ»), а 1 января 2018 года — срок наступления ответственности: как административной — за неразмещение информации для органов власти и участников рынка, так и «экономической мотивации».

Если вы участник рынка и не разместили информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить», — сообщил заместитель главы Минсвязи РФ Михаил Евраев.
 
Он отметил, что граждане могут не оплачивать коммунальные услуги до тех пор, пока ответственная организация не внесет сведения, сообщает «Интерфакс».
 
Ранее сообщалось, что 2016 году российские регионы провалили планы по капремонту из-за неэффективных чиновников.

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Минтруд России выдвинул предложения по стимулированию рождения первенцев 10 ошибок в питании, которые замедляют ваш обмен веществ и приводят к лишнему весу »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Ученые разработали самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
В основе материала лежит особый тип молекулярной связи.
22:22 22.04.2017
Мухаметшин: Съезд народов показал, что в Татарстане народ консолидирован
В завершение пленарной части III Съезда народов РТ была принята резолюция.
21:42 22.04.2017
Министр здравоохранения РТ распорядился обслуживать на дому колясочников с улицы Дубравная в Казани
Из-за транспортных неудобств микрорайона раз в год врачи разного профиля будут обследовать инвалидов в их квартирах.
21:40 22.04.2017
На службу ВМФ России поставят самую большую атомную подлодку в мире
Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей».
21:18 22.04.2017
На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Владимир Васильев: «Татарстан имеет результаты, которыми гордится вся страна»
По словам заместителя председателя Госдумы, в Татарстане накоплен опыт, полезный не только для России, но и зарубежных стран.
21:14 22.04.2017
В преддверии Дня Победы в прокуратуре Татарстана прошла встреча с Героем СССР Борисом Кузнецовым
Ветеран ВОВ рассказал о форсировании Днепра и освобождении узников Освенцима.
20:52 22.04.2017
Алексей Песошин: «Созвездие – Йолдызлык» дает путевку в жизнь
Итоги республиканского молодежного фестиваля подвели в семнадцатый раз.
20:48 22.04.2017
В Германии успешно испытали летающий электромобиль вертикального взлета
Использовать необычный аппарат разработчики предлагают в качестве такси.
20:31 22.04.2017
Президент РТ: 100-летие ТАССР сплотит татарстанцев и другие народы России
По словам Рустама Минниханова, 100-летие со дня образования ТАССР – не просто памятная дата, а важнейшее историческое событие.
20:24 22.04.2017
Симфонический оркестр Татарстана выезжает в Москву
В столичном концертном зале имени Петра Чайковского оркестр даст два концерта.
20:24 22.04.2017
Музей истории КФУ открыл археологическую выставку «На перепутье миров»
Экспозиция создана по материалам Танкеевского некрополя, расположенного в Спасском районе Татарстана.
20:15 22.04.2017
Президент РТ поручил Правительству «взять в работу» все высказанные на Съезде народов предложения
Наиболее важные вопросы будут рассмотрены на заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ.
20:13 22.04.2017
Фестиваль водных фонариков пройдет в Набережных Челнах
Завораживающее зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо.
20:08 22.04.2017
Президент РТ: Важно отметить единство религиозных лидеров по актуальным вопросам
Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов РТ.
20:00 22.04.2017
Исполнением Шестой «Трагической» симфонии Малера маэстро Сладковский завершил «Рахлинские сезоны»
При аншлаге Симфонический оркестр Татарстана подарил залу все четыре части легендарного сочинения.
19:56 22.04.2017
В разных городах мира стартовали «марши ученых»
Акция началась в Австралии и Новой Зеландии, ее поддержали ученые из Вашингтона, Вены, Лондона и других городов.
19:47 22.04.2017
Запрет продажи вейпов лицам до 21 года внесли в российскую стратегию ЗОЖ
В Минздраве считают электронные сигареты серьезной угрозой для достижений реализации антитабачных мер.
19:35 22.04.2017
Эксперты определили соцсеть с самой навязчивой рекламой
45 процентов опрошенных признали рекламные посты в Facebook максимально назойливыми.
19:20 22.04.2017
Рустам Минниханов: В Татарстане развитие государственных и других языков стало приоритетом
Президент РТ отметил, что, направляя средства на развитие татарского языка, финансируется поддержка русского и родных языков других народов.
19:16 22.04.2017
В Высокогорском районе откроют новый музей Салиха Сайдашева
Музей существовал и раньше, он был открыт в 1970 году.
19:10 22.04.2017
ГИБДД: Во время Кубка конфедераций будем работать жестко
Пристальное внимание сотрудники ДПС уделят битым бамперам и неоплаченным штрафам.
18:50 22.04.2017
Ученые заявили о пагубности белого вина для женщин
У употребляющих белое вино женщин чаще встречается заболевание под названием розацеа.
18:44 22.04.2017
Совфед: Россия может поставлять ПВО в Сирию в приоритетном порядке
По словам Озерова, если решение о поставке будет принято, в нем не будет ничего сверхординарного.
18:31 22.04.2017
Минниханов поблагодарил многонациональный народ Татарстана за процветание республики
По словам Президента РТ, все достигнутое республикой – результат кропотливого труда представителей самых разных национальностей.
18:17 22.04.2017
Министр национальной политики Удмуртии: Удмурты в Татарстане чувствуют себя комфортно
Лариса Буранова поделилась с ИА «Татар-информ» впечатлениями о III Съезде народов Татарстана.
18:02 22.04.2017
В Елабуге прошло «Поэтическое собрание» с участием поэтов фестиваля «Ладомир»
В ходе «Поэтического собрания» говорили о роли поэзии в истории и культуре России.
17:50 22.04.2017
ГИБДД совместно с УЭБиПК МВД по РТ проводят оперативные мероприятия против стихийных перевозчиков
Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организующих нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.
17:40 22.04.2017
Президент РТ: Татарстан всегда отстаивал тезис, что Россия сильна сильными регионами
В Казани прошел III Съезд народов Татарстана.
17:36 22.04.2017
Падалка заявил о решении покинуть отряд космонавтов
Ранее Падалка говорил, что в следующем полете планирует побить собственный рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите.
17:28 22.04.2017
Появилось видео с места ликвидации двоих боевиков в Ставропольском крае
Ликвидированные боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
17:11 22.04.2017
Показать еще