В России разрешат не платить за услуги ЖКХ при отсутствии данных в ГИС.
С 1 января в России заработает законодательная норма, мотивирующая участников рынка услуг ЖКХ размещать информацию в специализированной системе «ГИС ЖКХ». Согласно ей, если участник рынка не разместил информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить за услуги.
«1 июля 2017 года — это срок, когда для всех наступает обязанность размещения информации (в системе «ГИС ЖКХ»), а 1 января 2018 года — срок наступления ответственности: как административной — за неразмещение информации для органов власти и участников рынка, так и «экономической мотивации».
Если вы участник рынка и не разместили информацию о начислениях, то гражданин имеет право не платить», — сообщил заместитель главы Минсвязи РФ Михаил Евраев.
Он отметил, что граждане могут не оплачивать коммунальные услуги до тех пор, пока ответственная организация не внесет сведения, сообщает «Интерфакс»
.
Ранее сообщалось, что 2016 году российские регионы провалили планы по капремонту из-за неэффективных чиновников.