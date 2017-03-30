Минтруд России выдвинул предложения по стимулированию рождения первенцев

22 Апрель 2017 | новости

По мнению чиновников, задаче должны поспособствовать предоставление мест в яслях с 1,5 лет и создание комнат по присмотру за детьми в вузах.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в качестве мер по стимулированию рождения первенцев предлагает предоставление мест в ясельных группах с 1,5 лет и создание комнат по присмотру за малышами в вузах, сообщает ТАСС.

«Нужно думать о мерах стимулирования первых рождений. Минтруд России вместе с заинтересованными ведомствами работает в этом направлении. Например, обсуждается такая мера, как предоставление яслей детям с полутора лет. Сейчас местами в детских садах обеспечиваются дети с трех лет. В помощь молодым мамам-студентам будет и функционирование комнат по присмотру за детьми в учебных заведениях», – сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, ранее во время отчета перед Госдумой о работе Правительства Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для стимулирования первых рождений в российских семьях необходимо разработать «новый финансовый инструмент».

