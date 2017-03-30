На кухне сгорел пенсионер

22 Апрель 2017 | новости

Сегодня в 7.57 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Мамадышском районе поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Садовой в поселке Новом, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части №121 отряда №15 Федеральной противопожарной службы по РТ прибыли на место происшествия через пять минут. Они увидели горящий бревенчатый дом, дверь которого была заперта изнутри. Пожарные вскрыли дверь и увидели, что огонь был только на кухне. Там же в сидячем положении находилось тело погибшего 62-летнего мужчины.

Пожарные мгновенно сбили пламя. В результате пожара сгорела мебель на кухне. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении хозяина дома. Условием, способствовавшим развитию пожара, стало позднее обнаружение и сообщение о пожаре.

Татар-информ