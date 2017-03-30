Димитриев: Получение Кукмором статуса города открывает новые возможности для молодых специалистов

22 Апрель 2017 | новости

(Казань, 22 апрель, «Татар-информ», Булат Абдрахманов). Получение Кукмором статуса города открывает новые возможности привлечения инвестиций и новые перспективы для молодых кадров. В этом уверен глава Кукморского района Татарстана и города Кукмора Сергей Димитриев.

Напомним, 20 ноября 2016 года в районе прошел референдум. В нем приняли участие 67 процентов местных жителей, 80 процентов голосовавших поддержали изменение статуса Кукмора. В результате 17 апреля 2017 года по решению 27-й сессии Государственного Совета Татарстана V созыва поселок городского типа Кукмор получил статус города. Таким образом, в республике появился 24-й по счету город.

«Кукмор расширяется, строятся новые дома, дороги, парки, реализуются федеральные программы. Кукмор вправе носить статус города. Народ также поддержал изменение статуса поселка Кукмор», – заявил глава района.

Он также считает, что получение статуса города поможет сохранению молодых кадров в Кукморе. «Молодежь хочет жить в городе», – отметил С. Димитриев.

Глава района добавил, что получение статуса города приведет к увеличению инвестиций. Сейчас в районе есть завод метталлопосуды, комбинат валенок и швейная фабрика. К этим предприятий должны добавиться еще три новых завода.

«В 2015 году начали строить промышленный парк. В Министерстве экономического развития России смогли защитить эту программу и получили 307 млн рублей. Таким образом, в Кукморе появится промышленный парк со всеми условиями. Здесь будут располагаться 19 организаций. Уже началась строительство трех предприятий. Кукморский завод металлопосуды строит два завода. Также в эти дни начнется строительство молочного комбината. На эту площадку надеемся привлечь инвесторов», – пояснил Димитриев.

При этом, по мнению главы Кукмора, получение статуса города не приведет к повышению налогов и росту цен на жилье.