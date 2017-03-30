В Кукморе прошел зональный этап VІ Спартакиады работников органов прокуратуры РТ (фоторепортаж)

В Республике

ГИБДД совместно с УЭБиПК МВД по РТ проводят оперативные мероприятия против стихийных перевозчиков

Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организовавших нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.

17:40 22.04.2017 Силовикам стали известны 27 перевозчиков, организовавших нелегальные рейсы в крупные города Татарстана.

Падалка заявил о решении покинуть отряд космонавтов

Ранее Падалка говорил, что в следующем полете планирует побить собственный рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите.

17:28 22.04.2017 Ранее Падалка говорил, что в следующем полете планирует побить собственный рекорд по суммарной продолжительности пребывания на орбите.

Появилось видео с места ликвидации двоих боевиков в Ставропольском крае

Ликвидированные боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

17:11 22.04.2017 Ликвидированные боевики были связаны с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Названы самые популярные цвета машин в России

В РФ чаще всего покупают машины белого цвета, доля таких автолюбителей составляет 29 процентов.

17:05 22.04.2017 В РФ чаще всего покупают машины белого цвета, доля таких автолюбителей составляет 29 процентов.

На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США

Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

11:45 21.04.2017 Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

Муслим Яндиев: Решения Съезда народов Татарстана послужат хорошим примером для других регионов

Начальник Управления внутренней политики Администрации главы Ингушетии высоко оценил уровень проходящего в Казани форума.

16:58 22.04.2017 Начальник Управления внутренней политики Администрации главы Ингушетии высоко оценил уровень проходящего в Казани форума.

Рустам Минниханов: Съезд народов Татарстана подтвердил важность мира и согласия между людьми

По мнению Президента РТ, съезд – это еще одна возможность пообщаться с представителями разных народов и услышать их мнения.

16:30 22.04.2017 По мнению Президента РТ, съезд – это еще одна возможность пообщаться с представителями разных народов и услышать их мнения.

Димитриев: Получение Кукмором статуса города открывает новые возможности для молодых специалистов

Статус города усилит привлечение инвестиций, считает глава Кукморского района и города Кукмор.

16:14 22.04.2017 Статус города усилит привлечение инвестиций, считает глава Кукморского района и города Кукмор.

В Крыму открыли памятник экс-президенту США

Франклин Делано Рузвельт был 32-м Президентом США, являлся одной из центральных фигур мировых событий первой половины XX века.

16:00 22.04.2017 Франклин Делано Рузвельт был 32-м Президентом США, являлся одной из центральных фигур мировых событий первой половины XX века.

Красочным концертом в Театре оперы и балета им. М. Джалиля закрылся III Съезд народов Татарстана

Делегатам масштабного форума Казань продемонстрировала лучшие творческие силы города и республики

15:43 22.04.2017 Делегатам масштабного форума Казань продемонстрировала лучшие творческие силы города и республики

Абдулатипов: Одно из величайших достижений татарского народа – то, что он объединился с русскими

По мнению главы Дагестана, татарский народ украшают Россию, как никакой другой.

15:42 22.04.2017 По мнению главы Дагестана, татарский народ украшают Россию, как никакой другой.

NASA опубликовало фото Земли и Луны сквозь кольца Сатурна

Снимок был сделан автоматической космической станцией Cassini.

15:20 22.04.2017 Снимок был сделан автоматической космической станцией Cassini.

Министр культуры Мордовии: «У Татарстана можно многому поучиться»

Анатолий Чушкин считает, что опыт проведения очередного Съезда народов Татарстана можно спроецировать на другие регионы.

15:06 22.04.2017 Анатолий Чушкин считает, что опыт проведения очередного Съезда народов Татарстана можно спроецировать на другие регионы.

В Альметьевске спасатели вызволили с балкона женщину, которую закрыла двухлетняя дочь

Сотрудники МЧС по пожарной лестнице поднялись на балкон второго этажа и разблокировали дверь.

14:46 22.04.2017 Сотрудники МЧС по пожарной лестнице поднялись на балкон второго этажа и разблокировали дверь.

В Мамадышском районе на кухне сгорел пенсионер

Пожар в жилом доме в поселке новом произошел сегодня утром.

14:30 22.04.2017 Пожар в жилом доме в поселке новом произошел сегодня утром.

Гендиректор «Татэнерго» о новом ректоре КГЭУ: «С ним вам будет нелегко, но с ним вы будете лучшими»

В Казанском энергетическом университете прошли выборы ректора.

14:28 22.04.2017 В Казанском энергетическом университете прошли выборы ректора.

Глава Дагестана: Прекрасная команда Татарстана мужественно отстаивает интересы всей России

Рамазан Абдулатипов выступил на III Съезде народов Татарстана.

14:18 22.04.2017 Рамазан Абдулатипов выступил на III Съезде народов Татарстана.

Барочную классику под гитару продемонстрировали казанцам La Primavera и Евгений Финкельштейн

Оркестр и гитарист представили слушателям увертюры и сюиты Антонио Вивальди, Карла Абеля и Марена Маре в авторском переложении.

14:02 22.04.2017 Оркестр и гитарист представили слушателям увертюры и сюиты Антонио Вивальди, Карла Абеля и Марена Маре в авторском переложении.

Фото: В Татарстане погиб водитель перевернувшегося авто

Смертельное ДТП произошло в Черемшанском районе.

13:55 22.04.2017 Смертельное ДТП произошло в Черемшанском районе.

Максим Шевченко: «История Золотой Орды – это история России»

Политолог считает, что для объективного изучения истории государства нужно уходить от имперских стереотипов.

13:45 22.04.2017 Политолог считает, что для объективного изучения истории государства нужно уходить от имперских стереотипов.

Рамазан Абдулатипов вручил Минтимеру Шаймиеву орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Награждение состоялось на проходящем в Казани III Съезде народов Татарстана.

13:36 22.04.2017 Награждение состоялось на проходящем в Казани III Съезде народов Татарстана.

Главный военный прокурор России подал в отставку

Сергей Фридинский подал личное заявление в Совет Федерации.

13:10 22.04.2017 Сергей Фридинский подал личное заявление в Совет Федерации.

Вячеслав Володин: В РТ сложился уникальный опыт межнационального и межконфессионального согласия

Председатель Госдумы направил приветствие участникам III Съезда народов Татарстана.

13:05 22.04.2017 Председатель Госдумы направил приветствие участникам III Съезда народов Татарстана.

В Казани обокрали офисное здание на улице Аделя Кутуя

Двери нескольких офисов были вскрыты, оттуда вынесли имущество.

12:59 22.04.2017 Двери нескольких офисов были вскрыты, оттуда вынесли имущество.

Шевченко: Шаймиев назвал договор Волжской Булгарии с Киевом предтечей федеративного договора

Политолог отметил, что по мнению Госсоветника РТ «договор между Русью и булгарами является фундаментом государственности России».

12:51 22.04.2017 Политолог отметил, что по мнению Госсоветника РТ «договор между Русью и булгарами является фундаментом государственности России».

Марат Ахметов: Погода пока не позволяет масштабно вести полевые работы

По словам главы Минсельхозпрода РТ, несмотря на вызванную погодными условиями задержку, основной сев планируется завершить к 10 мая.

12:40 22.04.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, несмотря на вызванную погодными условиями задержку, основной сев планируется завершить к 10 мая.

Президент РТ: «Многонациональность и добрососедские отношения – наши конкурентные преимущества»

Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов Татарстана.

12:28 22.04.2017 Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов Татарстана.

Рустам Минниханов назвал «ненормальным» число обращений граждан по вопросам ЖКУ

В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

12:10 22.04.2017 В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Максим Шевченко: Неподписание договора о разграничении полномочий создаст угрозу безопасности страны

По мнению эксперта, «федеративный договор, подписанный с Татарстаном, является фундаментом демократии и развития страны».

11:50 22.04.2017 По мнению эксперта, «федеративный договор, подписанный с Татарстаном, является фундаментом демократии и развития страны».

Госсоветник РТ обсудил с главой Дагестана сохранение исторического наследия

Встреча Минтимера Шаймиева и Рамазана Абдулатипова состоялась в Казанском Кремле.

11:21 22.04.2017 Встреча Минтимера Шаймиева и Рамазана Абдулатипова состоялась в Казанском Кремле.