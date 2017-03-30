В Кукморе прошел зональный этап VІ Спартакиады работников органов прокуратуры РТ (фоторепортаж)

На торжественном открытии соревнований участников поприветствовал руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин, пожелав им хороших, достойных результатов. В мероприятии также приняли участие прокурор Кукморского района Ришат Шакиров, ветеран войны Риза Галин, начальник районного Управления по делам молодежи и спорту Алмаз Галяветдинов, мастер спорта Российской Федерации по армрестлингу, многократная чемпионка Республики Татарстан Рузия Габдрахманова и другие.
Участники состязались в таких видах спорта, как легкая атлетика, шахматы, гиревой спорт.
По результатам соревнований по гиревому спорту свыше 80 килограммов
1 место занял Ильсур Назипов (Сабинский район)
2 место – Вильнур Каримов (Кукморский район)
3 место – Ильдар Султанов (Высокогорский район)
до 80 килограммов:
1 место – Руслан Гусамов (Высокогорский район)
2 место – Ришат Шакиров (Кукморский район)
3 место – Ильяс Талипов (Апастовский район)
По легкой атлетике среди женщин 1 место завоевала Лейсан Гаффарова (Сабинский район)
среди мужчин
1 место - Ильдар Султанов (Высокогорский район)
2 место – Рамиль Зайнутдинов (Кукморский район)
3 место - Руслан Гусамов (Высокогорский район)
По шахматам
1 место – Айрат Садиков (Буинский район)
2 место – Фатих Хафизов (Апастовский район)
3 место – Марс Фатхуллин (Буинский район).
По итогам всех этапов соревнований 1 места удостоена команда прокуратуры Высокогорского района, 2 места - команда Сабинского района, 3 места - команда Кукморского района.
Спортсмены, занявшие первые места, будут представлять нашу зону на общей спартакиаде прокурорских работников, которая состоится 13 мая в городе Нурлат.