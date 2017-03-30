В Кукморе прошел зональный этап VІ Спартакиады работников органов прокуратуры РТ (фоторепортаж)

22 Апрель 2017 | Тема дня Печать

В Кукморе прошел зональный этап VІ Спартакиады работников органов прокуратуры РТ (фоторепортаж)

В преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня в спортивном комплексе «Ялкын»  прошел зональный этап VІ Спартакиады работников органов прокуратуры Республики Татарстан. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Атнинского, Апастовского, Буинского, Высокогорского, Зеленодольского, Сабинского, Кукморского районов.

На торжественном открытии соревнований участников поприветствовал руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин, пожелав им хороших, достойных результатов. В мероприятии также приняли участие прокурор Кукморского района Ришат Шакиров, ветеран войны Риза Галин, начальник  районного Управления по делам молодежи и спорту Алмаз Галяветдинов, мастер спорта Российской Федерации по армрестлингу, многократная чемпионка Республики Татарстан Рузия Габдрахманова и другие.

Участники состязались в таких видах спорта, как легкая атлетика, шахматы, гиревой спорт.

По результатам соревнований по гиревому спорту свыше 80 килограммов

1 место занял Ильсур Назипов (Сабинский район)

2 место – Вильнур Каримов (Кукморский район)

3 место – Ильдар Султанов (Высокогорский район)

до 80 килограммов:

1 место – Руслан Гусамов (Высокогорский район)

2 место – Ришат Шакиров (Кукморский район)

3 место – Ильяс Талипов (Апастовский район)

По легкой атлетике среди женщин 1 место завоевала Лейсан Гаффарова (Сабинский район)

среди мужчин

1 место - Ильдар Султанов (Высокогорский район)

2 место – Рамиль Зайнутдинов (Кукморский район)

3 место - Руслан Гусамов (Высокогорский район)

По шахматам

1 место – Айрат Садиков (Буинский район)

2 место – Фатих Хафизов (Апастовский район)

3 место – Марс Фатхуллин (Буинский район).

По итогам всех этапов соревнований 1 места удостоена команда прокуратуры Высокогорского района, 2 места - команда Сабинского района, 3 места - команда Кукморского района.

Спортсмены, занявшие первые места, будут представлять нашу зону на общей спартакиаде прокурорских работников, которая состоится 13 мая в городе Нурлат. 


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