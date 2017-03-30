Кукморянин завоевал бронзу в турнире «Юный самбист Прикамья»

В Республике

Вячеслав Володин: В РТ сложился уникальный опыт межнационального и межконфессионального согласия

Председатель Госдумы направил приветствие участникам III Съезда народов Татарстана.

13:05 22.04.2017 Председатель Госдумы направил приветствие участникам III Съезда народов Татарстана.

В Казани обокрали офисное здание на улице Аделя Кутуя

Двери нескольких офисов были вскрыты, оттуда вынесли имущество.

12:59 22.04.2017 Двери нескольких офисов были вскрыты, оттуда вынесли имущество.

Шевченко: Шаймиев назвал договор Волжской Булгарии с Киевом предтечей федеративного договора

Политолог отметил, что по мнению Госсоветника РТ «договор между Русью и булгарами является фундаментом государственности России».

12:51 22.04.2017 Политолог отметил, что по мнению Госсоветника РТ «договор между Русью и булгарами является фундаментом государственности России».

Марат Ахметов: Погода пока не позволяет масштабно вести полевые работы

По словам главы Минсельхозпрода РТ, несмотря на вызванную погодными условиями задержку, основной сев планируется завершить к 10 мая.

12:40 22.04.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, несмотря на вызванную погодными условиями задержку, основной сев планируется завершить к 10 мая.

На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США

Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

11:45 21.04.2017 Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

Президент РТ: «Многонациональность и добрососедские отношения – наши конкурентные преимущества»

Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов Татарстана.

12:28 22.04.2017 Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов Татарстана.

Рустам Минниханов назвал «ненормальным» число обращений граждан по вопросам ЖКУ

В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

12:10 22.04.2017 В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Максим Шевченко: Неподписание договора о разграничении полномочий создаст угрозу безопасности страны

По мнению эксперта, «федеративный договор, подписанный с Татарстаном, является фундаментом демократии и развития страны».

11:50 22.04.2017 По мнению эксперта, «федеративный договор, подписанный с Татарстаном, является фундаментом демократии и развития страны».

Госсоветник РТ обсудил с главой Дагестана сохранение исторического наследия

Встреча Минтимера Шаймиева и Рамазана Абдулатипова состоялась в Казанском Кремле.

11:21 22.04.2017 Встреча Минтимера Шаймиева и Рамазана Абдулатипова состоялась в Казанском Кремле.

Шаймиев о договоре РФ и РТ: Учитывая его созидательный характер, он имеет право на жизнь

По мнению Госсоветника РТ, договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в его содержание.

11:14 22.04.2017 По мнению Госсоветника РТ, договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в его содержание.

Полиция Казани раскрыла кражу аудиотехники из автомашины

Из машины были похищены саббуфер, усилитель и полку с динамиками на общую сумму свыше 20 тысяч рублей.

11:11 22.04.2017 Из машины были похищены саббуфер, усилитель и полку с динамиками на общую сумму свыше 20 тысяч рублей.

Владимир Путин направил приветственную телеграмму III Съезду народов Татарстана

Обращение главы государства зачитал замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

11:09 22.04.2017 Обращение главы государства зачитал замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

В Татарстане ведется капитальный ремонт 36 школ и 109 детсадов

Работы по капремонту начались также на 667 из 996 вошедших в программу многоквартирных жилых домов.

11:00 22.04.2017 Работы по капремонту начались также на 667 из 996 вошедших в программу многоквартирных жилых домов.

В Казани состоялся семинар по реновации пешеходных связей исторического центра «Пешком по городу»

Студенты КГАСУ разглядели в руинах дома Щетинкина на Баумана будущий амфитеатр, а скульптуры Бутлерова и Лобачевского одели в одежду XXI века.

10:16 22.04.2017 Студенты КГАСУ разглядели в руинах дома Щетинкина на Баумана будущий амфитеатр, а скульптуры Бутлерова и Лобачевского одели в одежду XXI века.

Пятеро лучших чтецов Корана из Татарстана представят Россию в Тегеране

Самому младшему чтецу Корана из РТ всего 11 лет.

10:14 22.04.2017 Самому младшему чтецу Корана из РТ всего 11 лет.

В Казани открылся III Съезд народов Татарстана

На съезд избраны 730 делегатов, представляющих все муниципальные образования и национально-культурные организации республики.

10:10 22.04.2017 На съезд избраны 730 делегатов, представляющих все муниципальные образования и национально-культурные организации республики.

В Казани за день наказали 71 водителя за тонированные стекла

Автоинспекторы провели рейд по выявлению водителей, нарушающих требования к светопропусканию автостекол.

10:04 22.04.2017 Автоинспекторы провели рейд по выявлению водителей, нарушающих требования к светопропусканию автостекол.

Фото: при столкновении «Нивы» и «Газели» в Тетюшах пострадала пассажирка

Дорожный инцидент случился накануне на улице Ленин6а в Тетюшах.

09:36 22.04.2017 Дорожный инцидент случился накануне на улице Ленин6а в Тетюшах.

Литературный вечер «Весна в Малом Татарском» состоялся в Москве

Темой встречи с писателем Альбиной Абсалямовой стала литературная и издательская жизнь современного Татарстана.

02:28 22.04.2017 Темой встречи с писателем Альбиной Абсалямовой стала литературная и издательская жизнь современного Татарстана.

Елена Калаганова: «Пьеса Альбины Гумеровой вызвала у меня личный отзвук»

В Казани стартовали читки пьес лучших авторов международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

00:41 22.04.2017 В Казани стартовали читки пьес лучших авторов международного конкурса новой драматургии «Ремарка».

В Казани пройдут лекции театрального критика Павла Руднева и драматурга Михаила Дурненкова

На площадке конкурса «Ремарка» московские гости расскажут о проблемах, тенденциях и трендах современной драматургии.

23:01 21.04.2017 На площадке конкурса «Ремарка» московские гости расскажут о проблемах, тенденциях и трендах современной драматургии.

В Чистополе активисты Союза мусульманской молодежи приняли участие в «Неделе добрых дел»

Активисты посетили одиноких пожилых людей, а также провели для школьников мастер-класс по изготовлению скворечников.

22:51 21.04.2017 Активисты посетили одиноких пожилых людей, а также провели для школьников мастер-класс по изготовлению скворечников.

Татарский народный хор КФУ отмечает 50-летие

Праздничный концерт состоится в Императорском зале главного здания университета.

22:33 21.04.2017 Праздничный концерт состоится в Императорском зале главного здания университета.

Пожар в заброшенном здании конюшни в Казани потушен

Площадь пожара составила 950 квадратных метров.

22:04 21.04.2017 Площадь пожара составила 950 квадратных метров.

Ильгиз Зайниев: «Мы оживили картины Ахсана Фатхетдинова»

Сегодня завершились показы спектаклей актерско-режиссерского курса Бикчантаева-Зайниева.

21:56 21.04.2017 Сегодня завершились показы спектаклей актерско-режиссерского курса Бикчантаева-Зайниева.

Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной Кабана

Президент РТ провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях республики.

21:45 21.04.2017 Президент РТ провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях республики.

В Качаловском театре открылись финальные читки «Ремарки»

Уникальная программа сталкивает на одной площадке драматургов, режиссеров и актеров, которым предстоит вынести в свет идеи авторов и постановщиков.

20:56 21.04.2017 Уникальная программа сталкивает на одной площадке драматургов, режиссеров и актеров, которым предстоит вынести в свет идеи авторов и постановщиков.

В Вахитовском суде Казани напали на конвой

Злоумышленники бросили в окно здания суда «коктейль Молотова» и напали на конвой – такова была легенда учений.

20:30 21.04.2017 Злоумышленники бросили в окно здания суда «коктейль Молотова» и напали на конвой – такова была легенда учений.

Судебные приставы и ГИБДД провели рейд в Высокогорском районе

Специалистами ведомств составлен 141 протокол за неуплаты административных штрафов от ГИБДД.

19:38 21.04.2017 Специалистами ведомств составлен 141 протокол за неуплаты административных штрафов от ГИБДД.

ГИБДД: Мы не объявляем байкерам войну, но к сезону готовимся

Двухколесный транспорт уже начал выезжать на улицы города, автоинспекторы регистрируют в Казани первые ДТП с их участием.

19:22 21.04.2017 Двухколесный транспорт уже начал выезжать на улицы города, автоинспекторы регистрируют в Казани первые ДТП с их участием.