Воспитанник спортшколы «Зилант» Максим Исаев в своей весовой категории занял 3 место.
Кукморянин завоевал бронзу в турнире «Юный самбист Прикамья»
В городе Лысьва (Пермский край) прошел IX Всероссийский турнир «Юный самбист Прикамья» по борьбе самбо среди юношей 2003-2004 годов рождения.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Вячеслав Володин: В РТ сложился уникальный опыт межнационального и межконфессионального согласия
Председатель Госдумы направил приветствие участникам III Съезда народов Татарстана.
13:05 22.04.2017
Председатель Госдумы направил приветствие участникам III Съезда народов Татарстана.
13:05 22.04.2017
В Казани обокрали офисное здание на улице Аделя Кутуя
Двери нескольких офисов были вскрыты, оттуда вынесли имущество.
12:59 22.04.2017
Двери нескольких офисов были вскрыты, оттуда вынесли имущество.
12:59 22.04.2017
Шевченко: Шаймиев назвал договор Волжской Булгарии с Киевом предтечей федеративного договора
Политолог отметил, что по мнению Госсоветника РТ «договор между Русью и булгарами является фундаментом государственности России».
12:51 22.04.2017
Политолог отметил, что по мнению Госсоветника РТ «договор между Русью и булгарами является фундаментом государственности России».
12:51 22.04.2017
Марат Ахметов: Погода пока не позволяет масштабно вести полевые работы
По словам главы Минсельхозпрода РТ, несмотря на вызванную погодными условиями задержку, основной сев планируется завершить к 10 мая.
12:40 22.04.2017
По словам главы Минсельхозпрода РТ, несмотря на вызванную погодными условиями задержку, основной сев планируется завершить к 10 мая.
12:40 22.04.2017
На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Президент РТ: «Многонациональность и добрососедские отношения – наши конкурентные преимущества»
Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов Татарстана.
12:28 22.04.2017
Рустам Минниханов выступил с основным докладом на III Съезде народов Татарстана.
12:28 22.04.2017
Рустам Минниханов назвал «ненормальным» число обращений граждан по вопросам ЖКУ
В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.
12:10 22.04.2017
В Татарстане за I квартал 2017 года поступило 5577 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунальных услуг.
12:10 22.04.2017
Максим Шевченко: Неподписание договора о разграничении полномочий создаст угрозу безопасности страны
По мнению эксперта, «федеративный договор, подписанный с Татарстаном, является фундаментом демократии и развития страны».
11:50 22.04.2017
По мнению эксперта, «федеративный договор, подписанный с Татарстаном, является фундаментом демократии и развития страны».
11:50 22.04.2017
Госсоветник РТ обсудил с главой Дагестана сохранение исторического наследия
Встреча Минтимера Шаймиева и Рамазана Абдулатипова состоялась в Казанском Кремле.
11:21 22.04.2017
Встреча Минтимера Шаймиева и Рамазана Абдулатипова состоялась в Казанском Кремле.
11:21 22.04.2017
Шаймиев о договоре РФ и РТ: Учитывая его созидательный характер, он имеет право на жизнь
По мнению Госсоветника РТ, договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в его содержание.
11:14 22.04.2017
По мнению Госсоветника РТ, договор может быть продлен без внесения каких-либо изменений в его содержание.
11:14 22.04.2017
Полиция Казани раскрыла кражу аудиотехники из автомашины
Из машины были похищены саббуфер, усилитель и полку с динамиками на общую сумму свыше 20 тысяч рублей.
11:11 22.04.2017
Из машины были похищены саббуфер, усилитель и полку с динамиками на общую сумму свыше 20 тысяч рублей.
11:11 22.04.2017
Владимир Путин направил приветственную телеграмму III Съезду народов Татарстана
Обращение главы государства зачитал замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
11:09 22.04.2017
Обращение главы государства зачитал замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.
11:09 22.04.2017
В Татарстане ведется капитальный ремонт 36 школ и 109 детсадов
Работы по капремонту начались также на 667 из 996 вошедших в программу многоквартирных жилых домов.
11:00 22.04.2017
Работы по капремонту начались также на 667 из 996 вошедших в программу многоквартирных жилых домов.
11:00 22.04.2017
В Казани состоялся семинар по реновации пешеходных связей исторического центра «Пешком по городу»
Студенты КГАСУ разглядели в руинах дома Щетинкина на Баумана будущий амфитеатр, а скульптуры Бутлерова и Лобачевского одели в одежду XXI века.
10:16 22.04.2017
Студенты КГАСУ разглядели в руинах дома Щетинкина на Баумана будущий амфитеатр, а скульптуры Бутлерова и Лобачевского одели в одежду XXI века.
10:16 22.04.2017
Пятеро лучших чтецов Корана из Татарстана представят Россию в Тегеране
Самому младшему чтецу Корана из РТ всего 11 лет.
10:14 22.04.2017
Самому младшему чтецу Корана из РТ всего 11 лет.
10:14 22.04.2017
В Казани открылся III Съезд народов Татарстана
На съезд избраны 730 делегатов, представляющих все муниципальные образования и национально-культурные организации республики.
10:10 22.04.2017
На съезд избраны 730 делегатов, представляющих все муниципальные образования и национально-культурные организации республики.
10:10 22.04.2017
В Казани за день наказали 71 водителя за тонированные стекла
Автоинспекторы провели рейд по выявлению водителей, нарушающих требования к светопропусканию автостекол.
10:04 22.04.2017
Автоинспекторы провели рейд по выявлению водителей, нарушающих требования к светопропусканию автостекол.
10:04 22.04.2017
Фото: при столкновении «Нивы» и «Газели» в Тетюшах пострадала пассажирка
Дорожный инцидент случился накануне на улице Ленин6а в Тетюшах.
09:36 22.04.2017
Дорожный инцидент случился накануне на улице Ленин6а в Тетюшах.
09:36 22.04.2017
Литературный вечер «Весна в Малом Татарском» состоялся в Москве
Темой встречи с писателем Альбиной Абсалямовой стала литературная и издательская жизнь современного Татарстана.
02:28 22.04.2017
Темой встречи с писателем Альбиной Абсалямовой стала литературная и издательская жизнь современного Татарстана.
02:28 22.04.2017
Елена Калаганова: «Пьеса Альбины Гумеровой вызвала у меня личный отзвук»
В Казани стартовали читки пьес лучших авторов международного конкурса новой драматургии «Ремарка».
00:41 22.04.2017
В Казани стартовали читки пьес лучших авторов международного конкурса новой драматургии «Ремарка».
00:41 22.04.2017
В Казани пройдут лекции театрального критика Павла Руднева и драматурга Михаила Дурненкова
На площадке конкурса «Ремарка» московские гости расскажут о проблемах, тенденциях и трендах современной драматургии.
23:01 21.04.2017
На площадке конкурса «Ремарка» московские гости расскажут о проблемах, тенденциях и трендах современной драматургии.
23:01 21.04.2017
В Чистополе активисты Союза мусульманской молодежи приняли участие в «Неделе добрых дел»
Активисты посетили одиноких пожилых людей, а также провели для школьников мастер-класс по изготовлению скворечников.
22:51 21.04.2017
Активисты посетили одиноких пожилых людей, а также провели для школьников мастер-класс по изготовлению скворечников.
22:51 21.04.2017
Татарский народный хор КФУ отмечает 50-летие
Праздничный концерт состоится в Императорском зале главного здания университета.
22:33 21.04.2017
Праздничный концерт состоится в Императорском зале главного здания университета.
22:33 21.04.2017
Пожар в заброшенном здании конюшни в Казани потушен
Площадь пожара составила 950 квадратных метров.
22:04 21.04.2017
Площадь пожара составила 950 квадратных метров.
22:04 21.04.2017
Ильгиз Зайниев: «Мы оживили картины Ахсана Фатхетдинова»
Сегодня завершились показы спектаклей актерско-режиссерского курса Бикчантаева-Зайниева.
21:56 21.04.2017
Сегодня завершились показы спектаклей актерско-режиссерского курса Бикчантаева-Зайниева.
21:56 21.04.2017
Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной Кабана
Президент РТ провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях республики.
21:45 21.04.2017
Президент РТ провел очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях республики.
21:45 21.04.2017
В Качаловском театре открылись финальные читки «Ремарки»
Уникальная программа сталкивает на одной площадке драматургов, режиссеров и актеров, которым предстоит вынести в свет идеи авторов и постановщиков.
20:56 21.04.2017
Уникальная программа сталкивает на одной площадке драматургов, режиссеров и актеров, которым предстоит вынести в свет идеи авторов и постановщиков.
20:56 21.04.2017
В Вахитовском суде Казани напали на конвой
Злоумышленники бросили в окно здания суда «коктейль Молотова» и напали на конвой – такова была легенда учений.
20:30 21.04.2017
Злоумышленники бросили в окно здания суда «коктейль Молотова» и напали на конвой – такова была легенда учений.
20:30 21.04.2017
Судебные приставы и ГИБДД провели рейд в Высокогорском районе
Специалистами ведомств составлен 141 протокол за неуплаты административных штрафов от ГИБДД.
19:38 21.04.2017
Специалистами ведомств составлен 141 протокол за неуплаты административных штрафов от ГИБДД.
19:38 21.04.2017
ГИБДД: Мы не объявляем байкерам войну, но к сезону готовимся
Двухколесный транспорт уже начал выезжать на улицы города, автоинспекторы регистрируют в Казани первые ДТП с их участием.
19:22 21.04.2017
Двухколесный транспорт уже начал выезжать на улицы города, автоинспекторы регистрируют в Казани первые ДТП с их участием.
19:22 21.04.2017
Стали известны обладатели Гран-при V Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
Победителям подарки вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
18:53 21.04.2017
Победителям подарки вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
18:53 21.04.2017