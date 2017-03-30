В Кукморе пройдет «Единый день консультаций» по вопросам оформления прав собственности на недвижимость

22 Апрель 2017 | новости

Этот день по традиции пройдет с привлечением специалистов различных организаций, задействованных в процессе оформления прав собственности на недвижимость: Росреестра, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, Налоговой службы, Исполнительного комитета г. Казани.

В Казани «Единый день консультаций» пройдет в Центральном офисе Управления Росреестра по Республике Татарстан по адресу: ул. Авангардная, д.74, подъезд №7 с 13.00 до 18.00.

Кроме того, специалисты будут консультировать в Южном (ул.Пр. Победы, 100), Ново-Савиновском (ул. Ямашева,82) и Зареченском (ул. Гагарина, 103) отделах ведомства.

Для жителей муниципальных районов «Единый день консультаций» пройдет во всех территориальных отделах Управления Росреeстра по Республике Татарстан.

Для справки: Во время мероприятия все желающие смогут проконсультироваться по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе с участием несовершеннолетних, с использованием средств материнского капитала, приватизации жилья, получения налогового имущественного вычета, а также по вопросам земельного законодательства и кадастрового учета земельных участков.

Пресс-служба