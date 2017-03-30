Ты в моем сердце, Кукмор

22 Апрель 2017 | Литературная страничка

Кукмор, я горжусь тобой. Я живу в тебе сегодня -

Не меняю родной город, даже если это модно.

Кукмор наш, ты научил нас идти только вперед,

Я люблю тебя душою. Истина – я, патриот.

Я тебя не променяю, не уеду и не брошу,

За веру, за таких людей, спасибо тебе, Боже!

Мое сердце бьется гордо, я живу красиво -

Здесь сбываются мечты. Кукмору спасибо.