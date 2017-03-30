Ты в моем сердце, Кукмор

22 Апрель 2017 | Литературная страничка Печать

Ты в моем сердце, Кукмор

Кукмор, я горжусь тобой. Я живу в тебе сегодня - 
Не меняю родной город, даже если это модно. 
Кукмор наш, ты научил нас идти только вперед, 
Я люблю тебя душою. Истина – я, патриот. 
Я тебя не променяю, не уеду и не брошу, 
За веру, за таких людей, спасибо тебе, Боже! 
Мое сердце бьется гордо, я живу красиво - 
Здесь сбываются мечты. Кукмору спасибо. 


Алсу Касимова


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