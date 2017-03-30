Кукмор, я горжусь тобой. Я живу в тебе сегодня -
Не меняю родной город, даже если это модно.
Кукмор наш, ты научил нас идти только вперед,
Я люблю тебя душою. Истина – я, патриот.
Я тебя не променяю, не уеду и не брошу,
За веру, за таких людей, спасибо тебе, Боже!
Мое сердце бьется гордо, я живу красиво -
Здесь сбываются мечты. Кукмору спасибо.
Ты в моем сердце, Кукмор
22 Апрель 2017 | Литературная страничка Печать
Кукмор, я горжусь тобой. Я живу в тебе сегодня -
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